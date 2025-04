Khởi tố 12 đối tượng khai thác cát trái phép trên sông Chu

Ngày 11-4, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa khởi tố vụ án, khởi tố 12 bị can về tội “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên” liên quan đến vụ khai thác cát trái phép trên sông Chu đoạn qua huyện Thọ Xuân.