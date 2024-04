Khởi tố 18 bị can mang quan tài, ảnh thờ đến nhà chủ hụi đòi nợ

Ngày 15-4, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 18 bị can để điều tra về hành vi "Gây rối trật tự công cộng". Đây là những bị can tham gia, giúp sức đưa quan tài, ảnh thờ đến nhà chủ hụi để tạo áp lực đòi nợ. Vụ việc xảy ra tại TP Phan Thiết vào tháng 10-2023.

Theo đó, trong số 18 bị can có 13 người tham gia bàn bạc, góp sức trực tiếp để mang quan tài, ảnh thờ, giấy vàng mã đến nhà chủ hụi N.T.L.C. (sinh năm 1991, phường Phú Thủy, TP Phan Thiết) gây áp lực đòi nợ.

Các đối tượng đưa quan tài, ảnh thờ,... đến nhà chủ hụi đòi nợ. Ảnh: NDCC

5 bị can còn lại là những người tham gia bán quan tài, thợ làm ảnh thờ,... cũng bị khởi tố với hành vi "Gây rối trật tự công cộng".

Theo điều tra ban đầu, ngày 10-11-2023, do bức xúc trước việc chủ hụi N.T.L.C. bất ngờ bỏ đi khỏi nơi cư trú, hàng chục "con hụi" đã mang theo quan tài, ảnh thờ, vàng mã,... đến trước nhà bà C.. Vụ việc đã gây mất an ninh, trật tự trên địa bàn.

Hay tin chủ hụi tên C. rời khỏi nơi cư trú, nhiều người đã tập trung đến để đòi nợ. Ảnh: NDCC

Ngày 18-11-2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Phan Thiết đã khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với bà C. để điều tra về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Bà C. là chủ dây hụi lớn tại địa phương có nhiều người tham gia với số tiền lớn.

NGUYỄN TIẾN