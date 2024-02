Khởi tố 2 tài xế chống người thi hành công vụ ở Lạng Sơn

Cơ quan công an đã khởi tố, tạm giữ hình sự 2 tài xế chống người thi hành công vụ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn do không tuân hiệu lệnh, đâm xe làm bị thương chiến sĩ cảnh sát cơ động...

Ngày 27-2, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an huyện Hữu Lũng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam hai đối tượng, gồm: Ngô Văn Linh (trú tại xã Hòa Lạc, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn) và Nguyễn Văn Giang (trú tại phường Nhân Hòa, thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh) về hành vi chống người thi hành công vụ, xảy ra vào các ngày 24 và 25-2 trên địa bàn huyện Hữu Lũng.

Đối tượng Ngô Văn Linh tại cơ quan công an. Ảnh theo Công an tỉnh Lạng Sơn

Theo cơ quan công an, vào khoảng 13 giờ 20 phút ngày 24-2, tại Km93+160 Quốc lộ 1A, tổ công tác Trạm CSGT Tùng Diễn phát hiện một xe mô tô bỏ chạy khi bị kiểm tra nồng độ cồn. Người điều khiển xe là Ngô Văn Linh đã không tuân thủ hiệu lệnh dừng xe, đâm xe vào tổ công tác (làm một chiến sĩ cảnh sát cơ động bị thương phải vào viện cấp cứu) rồi bỏ chạy. Đến khoảng 20 giờ cùng ngày, Công an huyện Hữu Lũng đã bắt được đối tượng này. "Qua test nhanh, Ngô Văn Linh dương tính với chất ma túy tổng hợp", Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết.

Đại tá Triệu Tuấn Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn đến thăm hỏi, động viên chiến sĩ cảnh sát cơ động bị thương đang điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Hữu Lũng

Hôm sau, vào khoảng 13 giờ ngày 25-2, trên tuyến Quốc lộ 1A, tổ công tác Trạm CSGT Tùng Diễn phát hiện một ô tô khách 29 chỗ ngồi, biển kiểm soát 29F-006.08, di chuyển theo hướng Lạng Sơn - Hà Nội do Nguyễn Văn Giang điều khiển chạy quá tốc độ quy định.

Đối tượng Nguyễn Văn Giang. Ảnh: Công an tỉnh Lạng Sơn

Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, mặc dù được ra hiệu lệnh dừng xe nhiều lần nhưng lái xe vẫn không chấp hành, lạng lách, đánh võng trên đường gây mất an toàn giao thông cho các phương tiện khác. Ô tô này còn đâm nhiều lần vào đuôi xe chuyên dụng của CSGT.



Xe khách 29 chỗ không chấp hành hiệu lệnh của CSGT. Ảnh: Công an tỉnh Lạng Sơn

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã buộc ô tô này phải dừng lưu thông. Qua kiểm tra bước đầu xác định, ô tô này là xe kinh doanh vận tải hành khách mà không có camera giám sát hành trình, chở hành khách không có hợp đồng và danh sách hợp đồng vận chuyển.

VĂN PHÚC