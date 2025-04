Khởi tố 3 đối tượng tàng trữ, mua bán súng đạn tại Gia Lai

Ngày 26-4, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố Nguyễn Văn Châu (sinh năm 1993), Phạm Đức Minh (sinh năm 2000) và Nguyễn Đức An (sinh năm 2000, cùng trú xã Ia Drang, huyện Chư Prông) về hành vi tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng.