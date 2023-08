Khởi tố 7 bác sĩ, điều dưỡng gian lận bảo hiểm y tế

Chiều 1-8, Công an TP Vinh (tỉnh Nghệ An) cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Vinh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 7 bị can về tội “Gian lận bảo hiểm y tế”.