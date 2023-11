Khởi tố 81 vụ án, 217 bị can là đối tượng thu hồi nợ ở TPHCM

Công an TPHCM đã phát hiện 219 vụ với 346 đối tượng; đã khởi tố 81 vụ án với 217 bị can là các đối tượng thu hồi nợ về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”, “Cưỡng đoạt tài sản” thông qua phương thức đòi nợ kiểu đe dọa, khủng bố, tung tin sai sự thật; xử phạt vi phạm hành chính 29 vụ với 29 đối tượng.

Ngày 26-11, Công TPHCM cho biết, trong năm qua đơn vị đã tập trung triệt phá các băng nhóm tội phạm “núp bóng” các cơ sở cầm đồ, công ty tài chính, công ty luật, “cho vay nặng lãi” và các hoạt động đòi nợ sau đó có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Qua đó, Công an TPHCM đã phát hiện 219 vụ với 346 đối tượng; đã khởi tố 81 vụ án với 217 bị can là các đối tượng thu hồi nợ về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”, “Cưỡng đoạt tài sản” thông qua phương thức đòi nợ kiểu đe dọa, khủng bố, tung tin sai sự thật; xử phạt vi phạm hành chính 29 vụ với 29 đối tượng.

Hầu hết các vụ án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng được dư luận xã hội quan tâm đều được tập trung điều tra, khám phá bắt giữ nhanh đối tượng gây án. Trong đó có vụ cướp tài sản ở Chi nhánh Ngân hàng Sacombank trên đường Phạm Thế Hiển, quận 8 bắt giữ 3 đối tượng; bắt 3 đối tượng cướp tài sản tại Phòng giao dịch Nhị Xuân - Ngân hàng Sacombank ở huyện Hóc Môn.

Cùng với đó là Công an TPHCM cũng đã tăng cường các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh có hiệu quả với các băng nhóm tội phạm hoạt động có tổ chức. Điển hình, Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02), Công an TPHCM cùng Công an quận 8 triệt phá băng nhóm do Châu Phát Ti cầm đầu chuyên hoạt động bảo kê, cưỡng đoạt tài sản ở chợ đầu mối Bình Điền. Quá trình điều tra mở rộng, công an phát hiện bắt giữ thêm nhóm “giang hồ” do Nguyễn Văn Tuấn cầm đầu.

Công an TPHCM cũng đổi mới phương thức tuần tra, kiểm soát, phát huy hiệu quả hoạt động của lực lượng tuần tra 363 nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý tội phạm và vi phạm pháp luật; kiểm tra gần 13.000 lượt với 14.682 đối tượng nghi vấn… bàn giao cho công an địa phương xử lý.

Đồng thời, giải tán 6 nhóm (84 xe) tụ tập; lực lượng 363 Công an quận 12 khám phá 1 vụ và khởi tố 11 đối tượng về tội “Gây rối trật tự công cộng”, “Cố ý gây thương tích” do 2 nhóm thanh niên hẹn nhau giải quyết mâu thuẫn.