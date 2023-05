Bắt giám đốc công ty thu hồi nợ cùng nhiều nhân viên cho vay nặng lãi

Ngày 29-5, Công an TPHCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt giam Nguyễn Mạnh Hải (sinh năm 1993, Giám đốc Công ty thu hồi nợ Tiếng Nói Hay), Đào Chí Hào (sinh năm 1997, nhân viên Công ty Golden), Trần Thị Thanh Hương (sinh năm 1995, nhân viên thu hồi nợ của Công ty Bamboo) và 8 người khác (là nhân viên công ty và của các ứng dụng gọi tắt là app như: Tự Do, Độc lập, Nano, Gola, NamLoan, BlueVay, AppleLoan, SunLoan, MunLoan, Pedong, BeeLoan, reddong, HotDong) để điều tra về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”.

Trước đó, qua nắm tình hình không gian mạng, nguồn tin nhân dân cung cấp có nhiều quảng cáo app cho vay tiền online, không cần thế chấp, không làm hồ sơ vay... đánh trúng tâm lý người dân như: giải ngân, thủ tục nhanh gọn, không cần chứng minh thu nhập. Người vay chỉ cần dùng điện thoại di động tải ứng dụng về rồi cài đặt.

Sau đó, người vay làm theo hướng dẫn mà không biết để vay tiền phải cho phép ứng dụng cho vay đó truy cập vào danh bạ điện thoại, hình ảnh cá nhân và thu thập thông tin người dùng thiết bị. Hình thức cho vay là chỉ thanh toán ngắn hạn trong vòng 7 đến 10 ngày với lãi suất cao.

Khi người vay không trả nợ đúng hạn, nhân viên sẽ gọi điện thoại, nhắn tin để nhắc nợ. Khách vay không trả hay cắt liên lạc thì nhân viên sẽ dựa vào danh sách danh bạ để gọi điện thoại cho người thân, bạn bè để yêu cầu người thân nhắc người vay nợ “đã vay thì phải trả tiền” để tránh bị làm phiền đến người thân, bạn bè.

Nếu không đòi được nhân viên sẽ gọi điện chửi bới, đe dọa, nhắn tin với lời lẽ thô tục, xúc phạm, lấy hình ảnh cá nhân cắt ghép hình đồi trụy, khỏa thân để gửi cho người thân, gia đình… gây áp lực buộc phải trả tiền thay cho khách vay. Ngoài ra, nhóm đối tượng sẽ trực tiếp hoặc thuê người đến tạt sơn, tạt chất bẩn gây hủy hoại tài sản của người dân và mất an ninh trật tự trên địa bàn.

Ban Giám đốc Công an TPHCM chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02), Công an TPHCM xác lập chuyên án trinh sát bí số “223CĐ” phối hợp Cục Cảnh sát hình sự, các Cục nghiệp vụ của Bộ Công an, Công an TP Cần Thơ tập trung lực lượng đấu tranh với nhóm đối tượng trên.

Qua đó, công an xác định có hơn 32 app cho vay tiền online hoạt động với phương thức, thủ đoạn đòi nợ theo từng cấp. Thực tế, chủ các app cho vay là người nước ngoài và họ đã tạo nhiều app để cho vay.

Sau đó, những người này thuê người Việt Nam làm giám đốc điều hành, phân công app cho vay sẽ có nhiều bộ phận như: Bộ phận thẩm định vay; Bộ phận quản lý hệ thống: dữ liệu nhân viên, dữ liệu khách hàng và phân công công việc hàng ngày. Bộ phận nhắc nợ và thu nợ đúng hạn; Bộ phận quản lý nhân viên đòi nợ…

Sau khi đòi nợ không hiệu quả các app vay sẽ bán nợ cho Công ty luật núp bóng, Công ty mua bán nợ, Công ty tài chính…. để tiếp tục đòi nợ bằng thủ đoạn gọi điện khủng bố, đe dọa người thân, ghép ảnh vu khống đăng lên mạng xã hội nhằm bôi xấu, hạ thấp uy tín danh dự người vay và người thân.

Qua điều tra, công an xác định nhóm cho vay qua app do Hải làm giám đốc, hướng dẫn và điều hành cho vay qua app, thu hồi nợ (Chủ là người Trung Quốc thuê Hải điều hành) nên bắt giữ Hải cùng 2 nhân viên.

Ngoài ra, công an cũng bắt 3 nhân viên Công ty Golden, 1 nhân viên thu hồi nợ của Công ty Bamboo và 4 nhân viên của các app cho vay tiền.

Hiện công an đang điều tra mở rộng.