Khởi tố, bắt giam người phụ nữ về tội hành hạ người khác

Ngày 24-2, Công an huyện Bến Lức (Long An) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam bà Trần Thị Liên (sinh năm 1966, ngụ ấp 5, xã Phước Lợi, huyện Bến Lức, tỉnh Long An) về tội "Hành hạ người khác".