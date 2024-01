Khởi tố, bắt giam thêm đối tượng vụ mua, bán gấu chó

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam thêm một đối tượng về hành vi "Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm".

Clip: Hà Tĩnh: Khởi tố, bắt giam thêm đối tượng liên quan vụ mua, bán gấu chó

Chiều 20-1, thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, liên quan vụ việc mua, bán cá thể gấu chó thuộc loài nguy cấp, quý, hiếm xảy ra trước đó tại huyện Hương Khê, Phòng Cảnh sát kinh tế vừa ra quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam thêm đối tượng Nguyễn Thị Hường (sinh năm 1979, trú tại xã Pờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum) về hành vi "Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm".

Nguyễn Thị Hường đã môi giới cho Nguyễn Văn Hiền (sinh năm 1979, trú tại thôn 7, xã Hương Lâm, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh, bị khởi tố, bắt giam trước đó) mua cá thể gấu chó nặng 65kg.

Bước đầu, Nguyễn Thị Hường thừa nhận hành vi và khai nhận, khi Nguyễn Văn Hiền liên hệ mua gấu, Hường đã liên hệ với một người đàn ông ở tỉnh Kon Tum đặt vấn đề mua, bán. Sau khi thống nhất, người đàn ông này đã vận chuyển gấu đến Hà Tĩnh bàn giao cho Hiền; giao dịch thành công, Hường sẽ được hưởng 5 triệu đồng.

Đối tượng Nguyễn Thị Hường

Như Báo SGGPO đưa tin, trước đó, lúc 12 giờ ngày 25-12-2023, tại tổ dân phố 5, thị trấn Hương Khê, tổ công tác Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp Công an huyện Hương Khê phát hiện, bắt quả tang Dương Thị Phương (sinh năm 1975, trú tại thôn 8, xã Hương Lâm, huyện Hương Khê) đang có hành vi mua bán 1 cá thể gấu chó.

Từ lời khai của Phương, công an đã bắt giữ Nguyễn Văn Hiền - là đối tượng mua cá thể gấu chó nói trên về nhờ Dương Thị Phương bán cho khách có nhu cầu.

Mở rộng điều tra, tổ công tác đã khám xét khẩn cấp nhà ở của Đinh Thị Kiều (sinh năm 1978, trú tại thôn 7, xã Hương Lâm, huyện Hương Khê), phát hiện 1 cá thể rắn hổ chúa (thuộc loài nguy cấp, quý, hiếm) và 5 cá thể cầy hương, cầy vòi (loài thông thường).

Các cá thể động vật quý, hiếm được tìm thấy tại nhà các đối tượng

Ngày 30-12-2023, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Hà Tĩnh thi hành các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Hiền, Dương Thị Phương, Đinh Thị Kiều về hành vi “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm”.

Hiện, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.

Tin liên quan Bắt 3 đối tượng mua bán gấu chó, rắn hổ chúa

DƯƠNG QUANG