Bắt 3 đối tượng mua bán gấu chó, rắn hổ chúa

Clip: Khởi tố, bắt giam 3 đối tượng mua bán gấu chó, rắn hổ chúa

Ngày 2-1, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa thi hành các quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 đối tượng Nguyễn Văn Hiền (sinh năm 1979), Dương Thị Phương (sinh năm 1975), Đinh Thị Kiều (sinh năm 1978, cùng trú xã Hương Lâm, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh) về hành vi “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm”, quy định tại Điều 244 Bộ Luật Hình sự.

Thông tin ban đầu, lúc 12 giờ ngày 25-12, tại tổ dân phố 5, thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê, tổ công tác Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Hà Tĩnh chủ trì, phối hợp Công an huyện Hương Khê phát hiện, bắt quả tang Dương Thị Phương đang mua bán 1 cá thể gấu chó (nặng 65kg, thuộc loài nguy cấp, quý, hiếm).

Cơ quan công an đọc quyết định khởi tố bị can Nguyễn Văn Hiền

Truy xét nhanh, tổ công tác khám xét khẩn cấp và bắt giữ Nguyễn Văn Hiền. Đấu tranh bước đầu, các đối tượng khai nhận, cá thể gấu chó nói trên được Hiền mua ở Lào với giá 60 triệu đồng, vận chuyển về Việt Nam dưới hình thức hàng đông lạnh đựng trong bao tải kín.

8 giờ 30 phút ngày 25-12, Hiền nhận hàng từ xe buýt và vận chuyển đến tổ dân phố 5 (thị trấn Hương Khê) cho Dương Thị Phương. Lúc 12 giờ cùng ngày, khi Phương đang bán cá thể gấu chó cho khách hàng thì bị bắt giữ.

Cơ quan công an đọc quyết định khởi tố bị can đối với Dương Thị Phương

Mở rộng điều tra, tổ công tác khám xét khẩn cấp nhà ở của Đinh Thị Kiều, phát hiện 1 cá thể rắn hổ chúa (thuộc loài nguy cấp, quý, hiếm) và 5 cá thể cầy hương, cầy vòi (loài thông thường).

Kiều khai nhận, số động vật trên mua của vài người mang đến bán, chưa kịp tiêu thụ thì bị bắt giữ.

Đinh Thị Kiều tại cơ quan công an

Ngày 26-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã trưng cầu Viện Sinh thái và tài nguyên sinh vật (thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), để xác định chủng loại các cá thể động vật trên.

Kết luận cho thấy, loài gấu chó và rắn hổ chúa có tên trong nhóm IB, Danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm, ban hành kèm theo Nghị định 84/2021/NĐ-CP ngày 22-9-2021 của Chính phủ.

Các cá thể động vật quý, hiếm được tìm thấy tại nhà các đối tượng

Hiện vụ việc tiếp tục được điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

DƯƠNG QUANG