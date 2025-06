Khởi tố bị can cố ý làm hư hỏng bảo vật quốc gia ngai vàng triều Nguyễn

Video Công an lấy lời khai từ đối tượng Hồ Văn Phương Tâm

Ngày 1-6, ông Trần Hữu Thùy Giang, Chánh Văn phòng UBND TP Huế cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Huế đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam trong thời hạn 3 tháng đối với bị can Hồ Văn Phương Tâm (sinh năm 1983, đăng ký thường trú tại tổ 7, khu vực 4, phường Hương Long, quận Phú Xuân, TP Huế) về tội "Cố ý làm hư hỏng tài sản", theo điểm C, khoản 2, điều 178 Bộ luật Hình sự.

Đối tượng Hồ Văn Phương Tâm

Kết quả điều tra ban đầu, lúc 11 giờ 55 phút ngày 24-5, Hồ Văn Phương Tâm mua vé vào cổng của Đại nội Huế. Sau đó, Tâm vào khu vực Điện Thái Hoà của Đại nội Huế, leo qua hàng rào bảo vệ, rồi ngồi lên bảo vật quốc gia ngai vàng triều Nguyễn.

Tâm còn dùng tay bẻ phần tựa tay bên trái bảo vật quốc gia ngai vàng triều Nguyễn và đập phá làm phần tựa tay ngai vàng gãy ra thành nhiều mảnh vỡ.

Công an lấy lời khai từ đối tượng Hồ Văn Phương Tâm

Đến 12 giờ 10 phút cùng ngày, lực lượng bảo vệ Đại nội Huế đã khống chế, bắt giữ đối tượng, rồi báo cho Công an phường Đông Ba, TP Huế lập biên bản bắt người phạm tội quả tang.

Tiến hành test ma túy đối tượng, kết quả xác định âm tính.

Lãnh đạo Công an TP Huế cho biết, ngay khi nhận thông tin, đơn vị đã chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Huế huy động lực lượng phối hợp Viện KSND quận Phú Xuân và các lực lượng có liên quan khám nghiệm hiện trường, ghi lời khai đối tượng, nhân chứng, người liên quan và tiến hành các hoạt động điều tra theo quy định.

VĂN THẮNG