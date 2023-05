Khởi tố Bí thư thị trấn ở Đắk Nông lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ

Mặc dù biết giá trị đất cao hơn rất nhiều so với hợp đồng chuyển nhượng nhưng ông Việt vẫn chứng thực hợp đồng, gây thiệt hại cho Nhà nước 112 triệu đồng.

Tối 29-5, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, đã tống đạt quyết định khởi bị can và thi hành lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, tạm hoãn xuất cảnh và khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với bị can Hoàng Quang Việt (41 tuổi, Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch UBND thị trấn Kiến Đức, huyện Đắk R’Lấp) để điều tra về hành vi "lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Theo cơ quan điều tra, tháng 5-2022, người nhà ông Việt đã giao dịch một thửa đất và khi làm hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất thì 2 bên mua bán ghi trên hợp đồng số tiền giao dịch thấp hơn nhiều so với giá trị thực tế. Dù biết rõ việc trên nhưng với vai trò là Chủ tịch UBND thị trấn Kiến Đức, ông Hoàng Quang Việt vẫn ký chứng thực hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, gây thiệt hại cho Nhà nước trên 112 triệu đồng.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh tiếp tục điều tra, làm rõ.