Khởi tố Chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò

Chiều 24-5, nguồn tin từ cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố, bắt tạm giam ông Doãn Tiến Dũng, Chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò, để điều tra, làm rõ hành vi sai phạm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, công vụ. Chiều cùng ngày, cơ quan công an đã khám xét phòng làm việc của ông Dũng.