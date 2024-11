Khởi tố đối tượng đăng hàng trăm bài viết xuyên tạc, bôi nhọ danh dự lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Ngày 5-11, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Quảng Nam thông tin, đơn vị vừa phối hợp Công an huyện Đại Lộc điều tra làm rõ đối tượng có hành vi “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.