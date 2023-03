Khởi tố đối tượng đập phá trụ ATM, chiếm đoạt 175 triệu đồng

Ngày 25-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hải Châu đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với bị can Nguyễn Quốc Nhựt (34 tuổi, trú 19 Nhơn Hòa 19, phường Hòa An, quận Cẩm Lệ) về tội trộm cắp tài sản.