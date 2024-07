Khởi tố đối tượng "hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân"

Ngày 31-7, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam và khám xét nơi ở đối với Nguyễn Văn Trung (sinh năm 1975, ngụ ấp Cầu Tràm, xã Long Trạch, huyện Cần Đước, tỉnh Long An) để điều tra về hành vi "Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân".