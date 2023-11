Khởi tố đối tượng làm giả con dấu, tài liệu vay vốn hàng tỷ đồng

Ngày 17-11, Cơ quan CSĐT Công an huyện U Minh Thượng (Kiên Giang) cho biết, vừa tiếp nhận bị can Phạm Thị Liệt (sinh năm 1971, ngụ huyện U Minh Thượng) đến đầu thú; đồng thời ra quyết định khởi tố bị can, đề nghị VKSND cùng cấp phê chuẩn lệnh tạm giam với bị can này để tiếp tục điều tra về hành vi “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; tội sử dụng con dấu, hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Năm 2015-2016, bà Liệt cấu kết với Trần Văn P. (ở TP Cần Thơ), Lê Kim Ng. (nguyên Phó phòng Tổ chức-Hành chính Trung tâm Y tế huyện U Minh Thượng) và một số người khác làm giả hồ sơ vay vốn tại 3 ngân hàng.

Cụ thể, bà Liệt đến TP Cần Thơ gặp P. và đặt vấn đề làm giả giấy tờ, hồ sơ giả để vay vốn. Sau đó bà Liệt đưa quyết định nâng lương thật do Giám đốc Sở Y tế tỉnh Kiên Giang ký và các giấy tờ khác có chữ ký thật của ông Phạm Thành M. (nguyên Giám đốc Trung tâm Y tế huyện U Minh Thượng) cho P. Sau đó, P. lấy mẫu ký vào các bộ hồ sơ làm giả. Sau khi có hồ sơ giả, bà Liệt mang đến Ngân hàng Thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt chi nhánh Kiên Giang vay vốn (mỗi hồ sơ vay được 200-300 triệu đồng). Đồng thời trước khi vay vốn giữa người vay và bà Liệt có thỏa thuận với nhau là khi vay được tiền, người vay phải cho bà Liệt mượn lại 50-70% hoặc 100% số tiền vay được. Sau khi người vay rút được tiền từ ngân hàng ra, có người thực hiện đúng như thỏa thuận với bà Liệt, có người không cho bà này mượn lại tiền.

Tổng cộng bà Liệt làm giả 56 bộ hồ sơ vay vốn ngân hàng trên với số tiền hơn 8,1 tỷ đồng (người vay vốn nhận được hơn 2,6 tỷ đồng, bà Liệt nhận được hơn 5,4 tỷ đồng). Đến nay, những người vay vốn và bà Liệt đã trả được cho ngân hàng số tiền trên 1,3 tỷ đồng.

Cùng với thủ đoạn tương tự, bà Liệt làm giả 9 bộ hồ sơ vay vốn tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng chi nhánh Kiên Giang với số tiền 509 triệu đồng; làm giả 14 bộ hồ sơ vay vốn tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam chi nhánh Kiên Giang với số tiền hơn 1,3 tỷ đồng.

Sau đó, bà Liệt bỏ trốn khỏi địa phương. Ngày 22-6-2022, Cơ quan CSĐT Công an huyện U Minh Thượng ra quyết định truy nã đối với bà Liệt về hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; tội sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức quy định tại điều 341 Bộ luật Hình sự.