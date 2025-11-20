Khởi tố đối tượng thuê người khai thác vàng trái phép

Ngày 20-11, Công an TP Đà Nẵng cho biết, vừa ra quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú” đối với Trần Viết Lực (sinh năm 1994, trú thôn 5, xã Thạnh Bình, TP Đà Nẵng) về hành vi “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên”.

Trần Viết Lực tại cơ quan điều tra. Ảnh: CACC

Kết quả điều tra xác định, tháng 7-2025, Trần Viết Lực cùng với Dương Trung Vũ (sinh năm 1981, trú Quý Hương, xã Thăng Bình, TP Đà Nẵng) tổ chức thuê người khai thác vàng trái phép tại khu vực Hố Nước thuộc thôn 5, xã Thạnh Bình.

Khoảng 15 giờ 30 phút ngày 17-7, khi các đối tượng đang thực hiện hành vi thì bị lực lượng Công an xã Thạnh Bình phát hiện. Cơ quan Công an thu giữ 838kg quặng đá có chứa hàm lượng vàng 2,4g/tấn.

Trước đó, Trần Viết Lực đã bị Công an huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam (cũ) xử phạt vi phạm hành chính về hành vi “khai thác vàng trái phép”.

Hiện Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo đúng quy định.

PHẠM NGA