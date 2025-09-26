Ngày 26-9, Công an TP Đà Nẵng cho biết, các lực lượng chức năng đã bắt quả tang 7 đối tượng có hành vi khai thác vàng trái phép.

Công an Đà Nẵng bắt quả tang nhiều đối tượng khai thác vàng trái phép. Ảnh: CACC

Theo đó, lúc 15 giờ ngày 25-9, Tổ công tác thuộc Đội 3 – Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp Công an xã Trà Liên, TP Đà Nẵng kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản (vàng) trái phép tại khu vực đồi núi thôn Tăk Ngưi, xã Trà Liên.

Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện, bắt quả tang 7 đối tượng khai thác khoáng sản (vàng) trái phép gồm: N.T.T. (sinh năm 1993), N.M.T. (sinh năm 1982), L.V.C. (sinh năm 1984), cùng trú xã Phú Ninh; t.q.c. (sinh năm 2002), trú xã Trà Giác; N.Q.T. (sinh năm 1983), trú xã Đức Phú; L.V.D. (sinh năm 2008) và Đ.K.L. (sinh năm 2010), cùng trú xã Trà Giáp, TP Đà Nẵng.

Hiện trường các đối tượng khai thác vàng trái phép

Tại hiện trường, công an thu giữ nhiều máy móc, công cụ để hoạt động khai thác vàng, gồm một máy nổ, một máy tời, một máy nghiền, ba xẻng, một xe rùa và khoảng 10kg đất nghi có chứa quặng vàng.

Tổ công tác đã mời các đối tượng về Công an xã Phú Ninh để tiếp tục làm rõ hành vi vi phạm và xử lý theo quy định của pháp luật.

PHẠM NGA