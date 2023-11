Khởi tố hai cha con dùng bình xịt hơi cay tấn công cướp xe SH

Ngày 28-11, Công an quận 12 (TPHCM) cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Thành Tây (sinh năm 1982), Nguyễn V. Th. Tr. (là con của Tây, sinh năm 2009) về tội “Cướp tài sản”.

Trước đó, tháng 10-2023, Tây thiếu tiền tiêu xài nên rủ con ruột là Tr. đi cướp tài sản. Sau đó, Tây nói con trai lên mạng mua bình xịt hơi cay, roi điện… Hai cha con Tây dự tính là sẽ kiếm người lưu thông ở đoạn đường vắng để ra tay.

Rạng sáng 12-11, Tây chở con trai lái xe máy rảo quanh nhiều tuyến đường ở quận 12 tìm kiếm con mồi. Khi hai cha con Tây đi tới đường Hà Huy Giáp thì phát hiện anh D. (sinh năm 1999, ngụ quận 12) lái xe SH đi một mình nên tăng ga chạy lên trước.

Cùng lúc này, Tr. ngồi sau cầm bình xịt hơi cay xịt liên tục vào mặt anh D. khiến anh này cùng xe ngã xuống đường. Tiếp đó, Tr. cầm roi điện chích vào cổ, chân của anh D.. Nạn nhân nằm gục thì Tây đi lại lấy túi, lục túi của anh D. nhưng không có tài sản.

Tây lái xe SH của anh D. rồi cả 2 tẩu thoát. Qua kiểm tra, cả 2 phát hiện trong xe có ĐTDĐ hiệu iPhone 11 Promax, bóp da và một số giấy tờ. Riêng nạn nhân sau đó đã tới công an trình báo.

Công an quận 12 phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TPHCM vào cuộc điều tra truy xét xác định Tây và Tr. là nghi can gây án. Sau khi gây án, 2 cha con Tây lẩn trốn ở nhiều nơi.

Bằng nghiệp vụ, công an phát hiện cả 2 ở quán cà phê tại quận Bình Thạnh nên đưa về làm việc. Tại đây, cả 2 thừa nhận hành vi phạm tội.