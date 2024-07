Khởi tố lái xe đâm thẳng vào lực lượng Cảnh sát giao thông

Ngày 26-7, thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Kỳ Anh vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Đỗ Khắc Hải (sinh năm 1986, trú thị trấn Quán Lào, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa) về hành vi chống người thi hành công vụ.