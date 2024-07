Khởi tố Lê Thanh Nhất Nguyên ở Tịnh thất Bồng Lai về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Ngày 9-7, Công an tỉnh Long An cho biết, tại Trại tạm giam B34, Cục An ninh điều tra Bộ Công an, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Lê Thanh Nhất Nguyên (SN 1991), ngụ ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.