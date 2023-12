Khởi tố nhiều đối tượng cho vay nặng lãi

Ngày 29-12, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Hồng Lĩnh (tỉnh Hà Tĩnh) và Cơ quan CSĐT Công an TP Huế (tỉnh Thừa Thiên Huế) tống đạt các quyết định khởi tố và thực hiện lệnh bắt tạm giam nhiều đối tượng có hành vi cho vay nặng lãi.

Công an thị xã Hồng Lĩnh đọc quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Đặng Bá Tuấn. Ảnh: Công an Hà tĩnh cung cấp

Theo đó, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Hồng Lĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Đặng Bá Tuấn (sinh năm 1997, trú tổ dân phố 3, phường Nam Hồng, thị xã Hồng Lĩnh) về hành vi "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".

Trước đó, qua rà soát, nắm tình hình, Công an thị xã Hồng Lĩnh phát hiện Đặng Bá Tuấn có biểu hiện nghi vấn liên quan hoạt động cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Sau một thời gian thu thập tài liệu, chứng cứ, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Hồng Lĩnh đã tiến hành giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Đặng Bá Tuấn, đồng thời khám xét khẩn cấp chỗ ở của Tuấn.

Đối tượng Đặng Bá Tuấn. Ảnh: Công an Hà Tĩnh cung cấp

Bước đầu, cơ quan điều tra làm rõ, từ năm 2022 đến nay, với hình thức giao dịch trực tiếp hoặc thông qua mạng xã hội Zalo, Facebook, thủ tục vay đơn giản, Tuấn đã cho nhiều người dân tại thị xã Hồng Lĩnh vay với mức lãi suất từ 3.000 đồng/triệu/ngày đến 6.667 đồng/triệu/ngày, tương ứng 108%/năm đến 240%/năm.

Khi đến hạn trả lãi, Tuấn nhắn tin, gọi điện thúc giục nhằm gây sức ép để người vay trả lãi theo thỏa thuận.

Đến nay, xác định thông qua cho vay lãi nặng, Tuấn đã thu lợi bất chính 128 triệu đồng.

Hiện vụ án đang được Công an thị xã Hồng Lĩnh tiếp tục điều tra làm rõ, hoàn tất hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

* Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Huế (tỉnh Thừa Thiên Huế) ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Phương Nhi (sinh năm 1983, trú tại phường Thủy Biều, thành phố Huế) liên quan hành vi "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Huế ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Phương Nhi

Thông tin ban đầu, ngày 1-2-2023, Nhi cho anh Trần Văn H. (sinh năm 1983, trú phường Phú Hội) vay 50.000.000 đồng. Thời gian trả trong vòng 10 ngày kể từ ngày vay. Thực tế, Nhi chỉ đưa cho anh H. 40.000.000 đồng. Nhi đã trừ trước tiền lãi 10.000.000 đồng. Theo thỏa thuận, mỗi ngày anh H. phải trả tiền lãi 1.000.000 đồng.

Từ tháng 2-2023 đến tháng 4-2023, Nhi cho anh H. vay 5 lần, lãi suất 730%/năm, thu lợi bất chính gần 170 triệu đồng.

Hiện vụ việc đang được cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Huế tiếp tục điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật.

DƯƠNG QUANG - VĂN THẮNG