Khởi tố, tạm giam người chủ vụ chó becgie cắn cháu bé tử vong

Hình ảnh được camera của nhà dân ở địa phương ghi lại trước lúc sự việc đau lòng xảy ra

Ngày 24-11, liên quan tới vụ việc cháu P.D.M. (5 tuổi, ở thôn 3, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc) tử vong do bị chó becgie cắn, Công an huyện Vĩnh Tường đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam bà Phùng Thị Sơn (37 tuổi, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Tường) về hành vi "Vô ý làm chết người".

Qua điều tra, khoảng 20 giờ tối 20-11, bà Sơn cho 2 con chó becgie ăn và thả ra để đi vệ sinh nhưng không rọ mõm. Sau khi được thả ra, một con chó của bà đã cắn vào cổ cháu P.D.M., là người thân của bà Sơn, khiến nạn nhân bị mất nhiều máu và thương tích nặng.

Mặc dù được gia đình đưa đến Trung tâm y tế huyện Vĩnh Tường cấp cứu ngay sau đó, nhưng do thương tích nặng nên cháu P.D.M. đã tử vong sau đó.

NGUYỄN QUỐC