Không để liệt sĩ nào bị lãng quên

Sáng 21-7, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Dốc Bà Đắc (phường Thới Sơn, tỉnh An Giang), Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác Trung ương đã dự lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh khi làm nghĩa vụ quốc tế tại Campuchia; gặp mặt, tặng quà các Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ của Quân khu 9, nhân dịp kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2025).

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác dự lễ viếng, lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Dốc Bà Đắc

Tham dự buổi lễ còn có các đồng chí: Thượng tướng Võ Minh Lương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (Ban Chỉ đạo quốc gia 515); Nguyễn Tiến Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang; lãnh đạo các bộ ngành, cơ quan Trung ương và địa phương.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu dành một phút mặc niệm để bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những người con ưu tú đã hy sinh cho Tổ quốc

Đọc điếu văn tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Nguyễn Tiến Hải cho biết, để tìm được các hài cốt liệt sĩ, cán bộ, chiến sĩ hai Đội K90 (Quân khu 9) và Đội K93 (Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh An Giang) đã đào hàng ngàn vị trí, hàng chục ngàn mét khối đất đá, vượt qua nhiều khó khăn, gian khổ, với quyết tâm “vì đồng đội thân yêu”.

Bí thư Tỉnh ủy An Giang gửi lời tri ân sâu sắc tới cán bộ, chiến sĩ Đội K90, K93, cùng các cấp chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân Campuchia đã giúp đỡ, cung cấp thông tin quý báu về nơi chôn cất liệt sĩ, góp phần hoàn thành nhiệm vụ thiêng liêng mà Tổ quốc giao phó.

Trong mùa khô 2024-2025, Đội K90 (Quân khu 9) và Đội K93 (Bộ CHQS tỉnh An Giang) đã cất bốc được 79 hài cốt liệt sĩ, trong đó có 77 hài cốt chưa xác định được danh tính. Cụ thể, Đội K90 cất bốc 23 hài cốt liệt sĩ tại tỉnh Kandal và Kampong Chhnang (Campuchia); Đội K93 cất bốc 56 hài cốt, gồm 51 hài cốt tại tỉnh Takeo và Kampong Speu (Campuchia) và 5 hài cốt liệt sĩ trong nước thuộc các địa bàn xã An Phú, xã Vĩnh Hậu, xã Ba Chúc, phường Vĩnh Tế (tỉnh An Giang).

Bí thư Tỉnh ủy An Giang Nguyễn Tiến Hải đọc điếu văn tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những người con ưu tú của Tổ quốc đã anh dũng chiến đấu, hy sinh cho nền hòa bình, độc lập, thống nhất của Tổ quốc, hạnh phúc, ấm no của nhân dân và nghĩa vụ quốc tế cao cả.

Thủ tướng bày tỏ xúc động trước những nỗ lực không mệt mỏi của cán bộ, chiến sĩ các đội K90, K91, K92 (Quân khu 9) trong công tác tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ suốt thời gian qua.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác thực hiện nghi lễ an táng hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Dốc Bà Đắc

Thủ tướng cho rằng, điều đau xót là sau chiến tranh, đất nước ta còn rất nhiều bom mìn, nên công tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ là vô cùng gian nan, vất vả và mất mát, nhiều cán bộ, chiến sĩ đã bị thương, mắc bệnh hiểm nghèo, thậm chí là hy sinh. Do đó, đây là công việc không chỉ bằng trách nhiệm mà còn bằng cả trái tim, tình cảm và đạo lý "uống nước, nhớ nguồn" của dân tộc.

Thủ tướng Chính phủ cho biết, từ năm 2001 đến nay, các lực lượng đã tìm kiếm, quy tập được hơn 11.500 hài cốt liệt sĩ, trong đó có 8.180 hài cốt ở Campuchia. Riêng trong nước, các đội tìm kiếm đã quy tập được 3.345 hài cốt liệt sĩ, với 264 hài cốt xác định được danh tính, bàn giao về các địa phương an táng. Hiện cả nước có hơn 1,2 triệu liệt sĩ, trong đó hơn 300.000 liệt sĩ vẫn chưa tìm được đầy đủ thông tin, 175.000 liệt sĩ chưa xác định được nơi hy sinh. Cả nước có khoảng 652.000 thương binh, 198.000 bệnh binh, hơn 132.000 Mẹ Việt Nam anh hùng.

Thực hiện nghi lễ an táng hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Dốc Bà Đắc

Tiếp tục khẳng định công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ được Đảng và Nhà nước ta đặc biệt quan tâm, Thủ tướng cho rằng, đây là sự tri ân sâu sắc đối với những người con ưu tú đã hy sinh cho Tổ quốc, thể hiện đạo lý truyền thống "uống nước, nhớ nguồn", "đền ơn, đáp nghĩa" của dân tộc ta. Đây là công việc có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, mang tính nhân văn sâu sắc, thể hiện sự biết ơn và tri ân sâu sắc đối với sự hy sinh anh dũng của các anh hùng, liệt sĩ vì độc lập, tự do của dân tộc, vì nghĩa vụ quốc tế cao cả, vì hòa bình, ổn định và phát triển.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước sẽ tiếp tục làm hết sức mình, huy động cả hệ thống chính trị và toàn xã hội để thực hiện hiệu quả hơn nữa công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính liệt sĩ, để không một liệt sĩ nào bị lãng quên, không một gia đình liệt sĩ nào phải chờ đợi trong vô vọng. Chúng ta phải làm bằng tất cả năng lực, trái tim và tình nghĩa, để mang lại niềm vui cho gia đình liệt sĩ, cho nhân dân, để đất nước mãi trường tồn và phát triển.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm hỏi và bàn giao hài cốt cho thân nhân liệt sĩ

Thủ tướng đề nghị các cấp ủy, chính quyền, Ban Chỉ đạo 515 các cấp tiếp tục quán triệt sâu sắc chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; phối hợp đồng bộ, huy động cả hệ thống chính trị và toàn xã hội tham gia công tác tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính liệt sĩ. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, xây dựng ngân hàng dữ liệu về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, kết nối thông tin, mã ký hiệu, đơn vị chiến đấu để phục vụ xác minh danh tính.

Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp các bộ, ngành liên quan củng cố hợp tác quốc tế, nhất là với Campuchia, để tạo thuận lợi cho công tác tìm kiếm, quy tập. Ngoài ra, cần quan tâm hơn nữa đến đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính liệt sĩ, kịp thời khen thưởng, biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiếp tục lan tỏa tinh thần tri ân liệt sĩ.

TUẤN QUANG