Không để thiếu điện

Thứ trưởng Bộ Công thương Đặng Hoàng An khẳng định, vẫn đảm bảo cung ứng đủ điện dù cho nguồn cung than đang khó khăn, nguồn khí chưa ổn định, thủy điện bị khô hạn nặng do nắng nóng.