Đảm bảo cấp điện ổn định cho kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia

Các phương án cấp điện được EVNHCMC chuẩn bị kỹ lưỡng, sẵn sàng vận hành ổn định, an toàn, liên tục trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi

Theo đó, EVNHCMC giao các công ty điện lực khu vực và các đơn vị liên quan kiểm tra, bảo trì toàn bộ hệ thống lưới điện trung - hạ thế, trạm biến áp tại các địa điểm tổ chức kỳ thi. Các phương án cấp điện được chuẩn bị kỹ lưỡng, sẵn sàng vận hành ổn định, an toàn, liên tục trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi.

Các công ty điện lực sẽ bố trí tối thiểu 2 nhân viên trực kỹ thuật tại khu vực có địa điểm thi, đảm bảo sẵn sàng xử lý nhanh sự cố (nếu phát sinh); bố trí lực lượng trực lãnh đạo và điều hành tại các đơn vị trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi để chỉ đạo, hỗ trợ điều phối kịp thời. EVNHCMC cũng bố trí máy phát điện dự phòng tại các hội đồng sao in đề thi và hội đồng chấm thi, sử dụng máy phát thuộc ngành điện quản lý.

Trước đó, ngày 10-6, đoàn công tác của Bộ GD-ĐT do Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND TPHCM về công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025.

Tại đây, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM Nguyễn Bảo Quốc cho biết, kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 tại TPHCM có quy mô 99.578 thí sinh đăng ký dự thi, tăng 8.891 thí sinh so với năm trước. Thành phố đã bố trí 171 điểm thi với tổng cộng 4.242 phòng thi. Cụ thể, 168 điểm thi với 4.180 phòng thi dành cho thí sinh theo chương trình Giáo dục phổ thông 2018 và 3 điểm thi với 62 phòng thi cho thí sinh theo chương trình Giáo dục phổ thông 2006. Mỗi điểm thi được bố trí 3 phòng dự phòng để xử lý các tình huống phát sinh.

Ông Nguyễn Bảo Quốc đánh giá, một trong những điểm mạnh của công tác chuẩn bị kỳ thi của thành phố là sự phối hợp đồng bộ, hiệu quả giữa các sở, ban, ngành. Công an TPHCM tham gia tích cực trong việc đảm bảo an ninh, bảo mật tuyệt đối từ khâu in sao đề thi đến tổ chức thi và chấm thi. Sở Y tế TPHCM sẵn sàng các phương án chăm sóc sức khỏe và xử lý tình huống y tế. Tổng công ty Điện lực cam kết đảm bảo nguồn điện ổn định 24/7 với máy phát điện dự phòng. Các sở Xây dựng, Khoa học công nghệ, An toàn thực phẩm và Bưu điện TPHCM đều đã có những phương án hỗ trợ cụ thể và toàn diện.

VIỆT HOA