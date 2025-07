EVNHCMC tiếp nhận, điều động và bổ nhiệm 67 cán bộ

Lãnh đạo EVNHCMC trao quyết định cho giám đốc các đơn vị

Theo đó, tại buổi lễ, EVNHCMC đã công bố các quyết định tiếp nhận, điều động và bổ nhiệm các chức danh: trưởng, phó ban Ban Kiểm tra, thanh tra và pháp chế; giám đốc, phó giám đốc và kế toán trưởng các đơn vị thành viên. Các quyết định có hiệu lực từ ngày 1-7-2025.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Quốc Bảo, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVNHCMC, chúc mừng các nhân sự mới vừa được bổ nhiệm, đồng thời yêu cầu lãnh đạo các đơn vị nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy sản xuất, không để gián đoạn công tác sản xuất kinh doanh, cung ứng điện, đầu tư, sử dụng hợp lý các mặt bằng sau khi sắp xếp. Ông Phạm Quốc Bảo yêu cầu các đơn vị thực hiện 3 ổn: ổn định tổ chức bộ máy; ổn định tâm tư cán bộ, người lao động; ổn định sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển. Cùng đó là 4 hơn: tinh gọn hơn; phát triển bền vững hơn; hoạt động hiệu quả hơn và đổi mới sáng tạo hơn. Cuối cùng là 5 an tâm: an tâm đối với cấp trên là Tập đoàn điện lực Việt Nam và Tổng công ty; an tâm đối với lãnh đạo thành phố và địa phương nơi đơn vị quản lý địa bàn; an tâm đối với nhân viên, người lao động; an tâm đối với khách hàng trong việc cung cấp điện, không gián đoạn cung cấp điện; an tâm với các đối tác với Tổng công ty và đơn vị. “Lãnh đạo các đơn vị phải đoàn kết, phát huy dân chủ, nội lực và sức mạnh của hệ thống chính trị cơ sở; công tác nêu gương của người đứng đầu, dám nghĩ dám làm, dám quyết định, chú trọng phát triển khoa học công nghệ và phát huy hoạt động của các tổ chức đoàn thể để chăm lo đời sống người lao động”, ông Phạm Quốc Bảo nhấn mạnh.

T.NGHI