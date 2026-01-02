Không khí lạnh mạnh bao trùm Bắc bộ và Trung bộ

Đêm 1-1, không khí lạnh đã tràn về Hà Nội và nhiều địa phương Bắc bộ, gây gió mạnh, trời chuyển lạnh nhanh. Nhiệt độ tại Hà Nội giảm còn khoảng 14-15 độ C.

Sáng 2-1, các tỉnh Bắc bộ nằm sâu trong vùng ảnh hưởng của không khí lạnh, nhiệt độ giảm rõ rệt so với những ngày trước. Riêng Điện Biên, Lai Châu và một số khu vực của tỉnh Sơn La, do địa hình cao và chịu tác động chắn gió của dãy Hoàng Liên Sơn, không khí lạnh chưa ảnh hưởng trực tiếp.

Không khí lạnh mạnh đang di chuyển sâu dần xuống phía Nam. Ảnh vệ tinh lúc 8 giờ ngày 2-1

Ngày 2-1, Hà Nội và nhiều nơi ở Bắc bộ, thời tiết phổ biến nhiều mây, có mưa nhỏ vào buổi sáng. Trưa trời âm u, rét, hầu như không có nắng. Về chiều và tối, không khí hanh khô hơn.

Theo các chuyên gia khí tượng, đợt không khí lạnh này sẽ kéo dài nhiều ngày (ít nhất sang tuần tới). Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cho biết, nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Hà Nội phổ biến 12-14 độ C.

Ở Trung bộ, không khí lạnh đã tác động đến Thanh Hóa và một số khu vực ở Nghệ An. Trong ngày 2-1, không khí lạnh tiếp tục mở rộng xuống các tỉnh Bắc Trung bộ. Từ Nghệ An đến ven biển Đắk Lắk có mưa rải rác, mưa nhỏ từng đợt khi mây di chuyển từ biển vào đất liền. Nhiệt độ giảm dần từ Nghệ An đến Huế, trời se lạnh.

Khu vực Tây Nguyên và Nam bộ, bao gồm TPHCM, buổi sáng 2-1 nhiều mây. Đông Nam bộ có lúc trời âm u. Tây Nguyên trời rét, nhiệt độ phổ biến 15-18 độ C; Nam bộ trời lạnh, miền Đông khoảng 18-20 độ C, miền Tây 20-23 độ C. Đến trưa và chiều, nắng trên diện rộng, thời tiết nhìn chung thuận lợi cho các hoạt động sinh hoạt và sản xuất.

