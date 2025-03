Không tổ chức tour đưa khách đến "cà phê đường tàu"

Cà phê đường tàu

Sở Du lịch Hà Nội cũng yêu cầu các doanh nghiệp du lịch cần nâng cao nhận thức cho nhân viên về nguy cơ tai nạn giao thông khi đưa khách đến các quán cà phê dọc đường tàu tại phường Cửa Nam, Hàng Bông và Cửa Đông... Đồng thời, yêu cầu không giới thiệu hay tổ chức tour tham quan đến khu vực này. Các doanh nghiệp cũng phải phối hợp với cơ quan chức năng để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm liên quan.

Liên quan tới việc này, UBND quận Hoàn Kiếm đã nhiều lần yêu cầu xử lý tình trạng kinh doanh trong hành lang an toàn giao thông đường sắt, đặc biệt tại khu vực Trần Phú, Phùng Hưng. Tuy nhiên, các hành vi vi phạm vẫn tái diễn khi du khách trong và ngoài nước tiếp tục tập trung tại các quán cà phê để chờ tàu chạy, bất chấp nguy hiểm. Nhiều quán còn công khai dán lịch tàu chạy để thu hút khách.

Để xử lý triệt để, các phường Hàng Bông, Cửa Nam, Cửa Đông đã tổ chức lực lượng chốt trực, tuyên truyền và vận động người dân tuân thủ Luật Đường sắt. Công an cũng lập rào chắn, biển cảnh báo và kiểm soát chặt chẽ việc du khách vào khu vực đường tàu để quay phim, chụp ảnh. Đồng thời, chính quyền địa phương đang tiến hành thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của các hộ vi phạm.

Dù đã nhiều lần bị xử lý, hoạt động kinh doanh “cà phê đường tàu” vẫn tái diễn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông nghiêm trọng. Việc cấm tổ chức tour đến khu vực này là một biện pháp mạnh nhằm bảo vệ an toàn cho du khách, đồng thời thể hiện quyết tâm của chính quyền trong việc lập lại trật tự, an toàn hành lang đường sắt.

MAI AN