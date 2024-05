Không yêu cầu người dân cung cấp giấy tờ liên quan đến việc sắp xếp khu phố, ấp

UBND phường 5, quận 8 khen thưởng các khu phố có thành tích trong thực hiện Nghị quyết 11

Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện và TP Thủ Đức chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, UBND cấp xã phổ biến, quán triệt cán bộ, công chức, viên chức trong công tác tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính không yêu cầu công dân phải xác nhận, cung cấp những giấy tờ có liên quan đến việc thay đổi tên đơn vị hành chính theo Nghị quyết 11.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan chủ động nghiên cứu, thực hiện việc điều chỉnh thông tin trong cơ sở dữ liệu chuyên ngành, cập nhật hồ sơ, dữ liệu đang quản lý để thống nhất với các loại giấy tờ của công dân có thông tin địa chỉ cư trú thay đổi theo Nghị quyết 11 phục vụ các hoạt động giao dịch của công dân.

Công an TPHCM được giao phối hợp các cơ quan, đơn vị, địa phương tạo điều kiện thuận lợi hỗ trợ đối với những trường hợp công dân có yêu cầu điều chỉnh thông tin cư trú, thông tin trong CCCD và những giấy tờ liên quan khác. Đồng thời thực hiện việc thu lệ phí về thủ tục hành chính đối với những trường hợp này theo đúng quy định.

Đề nghị cấp ủy, UBND các địa phương chỉ đạo lực lượng nòng cốt, Tổ công tác Đề án 06 phối hợp với lực lượng Công an cơ sở làm tốt công tác quản lý cư trú, rà soát, thống kê, đồng bộ hóa dữ liệu cư trú công dân với các đơn vị hành chính được sắp xếp theo Nghị quyết 11 đảm bảo dữ liệu dân cư “đúng, đủ, sạch, sống”. Điều này nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước về cư trú trong tình hình mới, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội và thực hiện có hiệu quả Đề án 06 trên địa bàn TPHCM.

ĐÔNG SƠN