Khu đô thị khoa học công nghệ, cực tăng trưởng mới của TPHCM

Khu Đô thị Khoa học công nghệ Bắc TPHCM có vai trò quan trọng trong việc định hình hệ sinh thái về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của TPHCM.

Chiều 13-1, tại Trung tâm Hội nghị triển lãm, phường Bình Dương, UBND TPHCM phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM, Viện Nghiên cứu Phát triển TPHCM, Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp TPHCM, Tập đoàn Becamex và VSIP, tổ chức họp báo về phát triển “Đô thị Khoa học công nghệ Bắc TPHCM”. Tham dự có đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành TPHCM.

Khu đô thị Khoa học công nghệ phía Bắc TPHCM sẽ tạo cực tăng trưởng mới cho thành phố

Ông Đặng Tấn Đức, Viện trưởng Viện nghiên cứu và phát triển Tập đoàn Becamex cho biết, Đề án “Khu Đô thị Khoa học công nghệ Bắc TPHCM” định hình một không gian phát triển khoa học công nghệ quy mô lớn, gắn trực tiếp với hành lang sản xuất công nghệ cao tại khu vực phía Bắc và Tây Bắc thành phố, tạo dựng một cực tăng trưởng mới dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và kinh tế tri thức, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh dài hạn và vai trò đầu tàu của TPHCM trong giai đoạn phát triển mới.

Đề án có vai trò quan trọng trong việc định hình hệ sinh thái về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của TPHCM. Đây là chiến lược xuyên suốt của Tập đoàn Becamex cùng thành phố hình thành khu đô thị khoa học công nghệ, quy tụ được 3 nhà: “nhà nước, nhà trường và nhà doanh nghiệp”.

Đại diện lãnh đạo các sở, ngành và lãnh đạo Tập đoàn Becamex tại buổi họp báo



Ông Cao Văn Chóng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM phát biểu tại buổi họp báo



Đề án được tổ chức thành không gian phát triển theo cấu trúc tích hợp. Trong đó, Trung tâm phát triển khoa học công nghệ với quy mô khoảng 103 ha. Bên cạnh đó, có 220 ha cơ sở vật chất nghiên cứu phát triển, sản xuất công nghệ cao, thử nghiệm quy mô nhỏ. Hai không gian này tạo thành vùng lõi đầu não đổi mới sáng tạo, tập trung tại phường Bình Dương, giữ vai trò là điểm khởi phát mang tính chiến lược của toàn bộ hệ sinh thái.

Ông Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch HĐQT Becamex Group tin tưởng đề án sẽ tạo cực tăng trưởng mới cho TPHCM



Các đại biểu tham dự tại buổi họp báo

Trung tâm đang được triển khai theo từng giai đoạn, từng bước hình thành không gian hội tụ các hoạt động khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo và đổi mới sáng tạo; qua đó đóng vai trò dẫn dắt và lan tỏa cho toàn bộ khu Đô thị khoa học công nghệ Bắc TPHCM. Trên cơ sở đó tạo nên hệ sinh thái công nghiệp có hàm lượng giá trị cao hơn.

Đề án quy tụ các trường đại học, nguồn nhân lực, thu hút các tập đoàn công nghệ, startup, quỹ đầu tư hỗ trợ về hạ tầng kỹ thuật và có khả năng đào tạo khoảng 9.000 kỹ sư về công nghệ bán dẫn để hình thành các khu công nghệ bán dẫn, trung tâm dữ liệu data center…

Theo các chuyên gia, đề án được xác định là một cực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo quy mô lớn, gắn liền với sản xuất công nghệ cao, đóng vai trò “bộ não khoa học công nghệ” của vùng sản xuất công nghệ cao phía Bắc và Tây Bắc TPHCM. Trong đó, Khu phức hợp khoa học công nghệ chuyển đổi công năng từ Trung tâm hành chính Bình Dương sẽ tận dụng khai thác hạ tầng sẵn có, góp phần tạo nên cộng đồng khoa học cho toàn bộ đề án.

Khu đô thị Khoa học công nghệ Bắc TPHCM sẽ sử dụng nguồn năng lượng sạch, năng lượng tái tạo

Đề án là bước cụ thể hóa các chủ trương lớn của Trung ương, đặc biệt là Nghị quyết số 57-NQ/TW về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đồng thời phát huy tối đa không gian phát triển mới của TPHCM sau sáp nhập, hướng tới mô hình siêu đô thị đa cực, đa trung tâm, siêu kết nối, trong đó mỗi khu vực được phân vai chức năng rõ ràng nhưng có sự liên kết và cộng hưởng chặt chẽ...

MINH DUY - XUÂN THI