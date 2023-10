Khủng hoảng vô gia cư ở xứ sở Chuột túi

Vô gia cư là vấn đề lớn ở Australia. Theo Tổ chức Từ thiện Wayside Chapel (chuyên cung cấp hỗ trợ và các dịch vụ thiết yếu cho những người vô gia cư và bị cô lập xã hội), mỗi đêm có khoảng 140.000 người phải ngủ ngoài đường. Mùa đông năm nay, tổ chức này chứng kiến sự gia tăng của khoảng 100 người mỗi ngày so với năm trước.

Bà Sharon Callister, Giám đốc Điều hành Tổ chức Từ thiện Mission Australia, cho biết, tình trạng vô gia cư đang tồi tệ hơn bao giờ hết, có thể được xem là một cuộc khủng hoảng chưa từng xảy ra trong nhiều thập niên qua ở quốc gia châu Đại Dương này. Ngoài những người đang tìm nơi trú ẩn, còn có một số lượng đáng kể những người đang thuê nhà hiện có nguy cơ phải ra đường vì không thể chi trả tiền thuê nhà tăng cao.

Theo tờ Guardian, cuộc khủng hoảng nhà ở và căng thẳng tài chính do chi phí sinh hoạt tăng cao đang đẩy hơn 1.600 người Australia vào tình trạng vô gia cư mỗi tháng. Phụ nữ và trẻ em chiếm 74% trong số những người tiếp cận dịch vụ thiết yếu cho người vô gia cư.

Riêng TP Sydney, số người vô gia cư đã tăng 23% so với cùng kỳ năm trước, dẫn đến số lượng người tìm kiếm sự giúp đỡ tăng nhanh với tốc độ chưa từng có, đã khiến các dịch vụ cung cấp dịch vụ trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Tình trạng này buộc các dịch vụ phải đưa ra những quyết định cực kỳ khó khăn về việc ai sẽ được hỗ trợ trong bối cảnh có đến 83% những người vô gia cư đều có lý do như nhau, là do không trả nổi tiền nhà và sinh hoạt phí. Bà Jett Greenhalgh là một trong số đó, tiền thuê nhà của người phụ nữ 59 tuổi này đã tăng từ 420USD lên 550USD một tuần trong tháng 9 vừa qua.

Sự thay đổi bất thường về thời tiết trên khắp cả nước cũng khiến người vô gia cư phải đối mặt với những khó khăn nghiêm trọng hơn. Ông Jon Owen, Giám đốc Điều hành Wayside Chapel, cho biết, ngay cả những người trước đây có tài chính ổn định cũng bắt đầu đến Wayside Chapel để tìm chỗ trú ngụ.

Trong bối cảnh cuộc khủng hoảng vô gia cư ở Australia dường như đang ngày càng vượt khỏi tầm kiểm soát, chính quyền các cấp xem ra vẫn chưa tìm được giải pháp để giải quyết hiệu quả cuộc khủng hoảng này.

Đã có hơn 80 tổ chức, gồm các tổ chức và hiệp hội người thuê nhà, nhà cung cấp nhà ở và dịch vụ chống bạo hành gia đình… gửi đơn kêu gọi cải tổ thị trường cho thuê trên toàn quốc để giảm bớt cuộc khủng hoảng nhà ở, giảm tải cuộc khủng hoảng người vô gia cư. Tuy nhiên, dường như các biện pháp bảo vệ người dân khỏi sự tăng vọt về chi phí sinh hoạt và nhà ở của chính phủ vẫn đang bị đình trệ tại quốc hội.

Nhiều tổ chức từ thiện đang cố gắng giải quyết vấn đề thông qua những sáng kiến riêng. Ngày 7-10 vừa qua, Wayside Chapel đã tổ chức cuộc đi bộ tập thể dài 28km mang tên Long Walk Home, để mô phỏng khoảng cách trung bình mà một người vô gia cư phải đi mỗi tuần để tìm kiếm các dịch vụ thiết yếu hoặc nơi ngủ.

Chi phí tham gia Long Walk Home là 70USD, số tiền này sẽ dùng để cung cấp nguồn tài trợ giúp đỡ những người vô gia cư khắp Sydney. Sự kiện này còn là cơ hội để mỗi người thử đặt mình vào hoàn cảnh của những người không được tiếp cận với những điều cơ bản của cuộc sống.