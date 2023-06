Khuyến khích các nhà đầu tư Trung Quốc mở rộng tại Việt Nam

Chia sẻ vận mệnh chung

Tham dự diễn đàn còn có Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Quốc Trung; lãnh đạo các bộ, cơ quan và hơn 350 doanh nghiệp hai nước Việt Nam - Trung Quốc. Tại diễn đàn, đại diện các bộ, ngành, doanh nghiệp hai nước đã phát biểu, giới thiệu tình hình phát triển kinh tế; môi trường đầu tư, kinh doanh; chính sách thu hút đầu tư của mỗi nước; tình hình kinh doanh, đầu tư giữa Việt Nam - Trung Quốc; chia sẻ bài học, kinh nghiệm trong đầu tư, kinh doanh tại mỗi nước.

Phát biểu tại diễn đàn, Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Quốc Trung cho biết tin cậy chính trị Việt Nam - Trung Quốc được tăng cường; hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư duy trì tăng trưởng. Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 4 của Trung Quốc trên thế giới; kim ngạch thương mại hai chiều năm 2022 đạt 175 tỷ USD, chiếm 1/4 tổng kim ngạch thương mại giữa Trung Quốc và ASEAN. Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), trong đó Việt Nam là thành viên tích cực. Theo ông Lưu Quốc Trung, Trung Quốc sẽ tổ chức nhiều hoạt động xúc tiến, hợp tác đầu tư, kinh doanh; ưu tiên phát triển xanh, kinh tế số, thích ứng với biến đổi khí hậu; khuyến khích, tạo điều kiện để các doanh nghiệp có thực lực, danh tiếng và công nghệ cao đầu tư tại Việt Nam; đề nghị Việt Nam tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi và bảo vệ lợi ích hợp pháp của các doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp Trung Quốc nói riêng, vì sự phát triển của mỗi nước nói riêng và vì hòa bình, an ninh, phồn thịnh, tươi đẹp và hữu nghị trong khu vực ASEAN và thế giới.

Đẩy mạnh hợp tác công tư

Phát biểu tại Diễn đàn, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công thương khẩn trương tổng hợp, tiếp thu tối đa các ý kiến tại diễn đàn. Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, cần tìm giải pháp tốt nhất để các nhà đầu tư, nhà nghiên cứu có điều kiện cống hiến cho phát triển quan hệ hai nước, đặc biệt là đầu tư hiệu quả tại Việt Nam; đề nghị cơ quan chức năng hai bên tiếp tục rà soát, hoàn thiện khuôn khổ luật pháp, cơ chế, chính sách, cải thiện môi trường kinh doanh để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, thúc đẩy đầu tư, thương mại giữa hai nước.

Về định hướng, giải pháp chủ yếu thu hút đầu tư, thúc đẩy thương mại Việt Nam - Trung Quốc thời gian tới, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ Việt Nam thu hút FDI có chọn lọc, hiệu quả, bền vững, lấy chất lượng, hiệu quả, công nghệ và bảo vệ môi trường là tiêu chí đánh giá chủ yếu. Đặc biệt, Việt Nam kêu gọi các doanh nghiệp, nhà đầu tư Trung Quốc tham gia đầu tư phát triển các công trình kết cấu hạ tầng chiến lược, như đường sắt, đường bộ cao tốc...; khuyến khích hình thức hợp tác công tư. Đây là cơ hội rất tốt cho các nhà đầu tư Trung Quốc mở rộng phạm vi hoạt động, nâng cao chất lượng sản phẩm, tham gia phát triển hạ tầng cứng và mềm cho Việt Nam. Thủ tướng Phạm Minh Chính kêu gọi các nhà đầu tư Trung Quốc tiếp tục đầu tư mở rộng ở Việt Nam.

Nhân dịp thăm chính thức nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, chiều 28-6, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã thăm khu mới Hùng An, tỉnh Hà Bắc - cách thủ đô Bắc Kinh khoảng 100km về phía Tây Nam. Bí thư Tỉnh ủy Hà Bắc Nghê Nhạc Phong tháp tùng Thủ tướng Chính phủ khảo sát. Giới thiệu với Thủ tướng Phạm Minh Chính về khu mới Hùng An, Bí thư Tỉnh uỷ Hà Bắc Nghê Nhạc Phong cho biết, khu mới Hùng An được xây dựng mới hoàn toàn, có diện tích 1.770km2, bắt đầu được xây dựng từ năm 2017. Với việc sử dụng cơ sở hạ tầng công nghệ mới, vật liệu mới và năng lượng mới, phù hợp với phát triển kinh tế số, xã hội số, Hùng An sẽ trở thành một thành phố thông minh kiểu mẫu.