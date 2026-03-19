Chiều 19-3, Diễn đàn "Tiếng nói tuổi trẻ - Hành động của Đoàn" do Trung ương Đoàn tổ chức đã diễn ra ở điểm cầu trung tâm tại Hà Nội, kết nối trực tuyến 16.071 điểm cầu trong và ngoài nước, với sự tham gia của hơn 1 triệu đoàn viên, thanh niên.

Với chủ đề "Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, tuổi trẻ Việt Nam tiên phong trong kỷ nguyên mới", diễn đàn là dịp để đoàn viên, thanh thiếu nhi bày tỏ nguyện vọng, suy nghĩ, đóng góp ý kiến, sáng kiến của mình cho công tác đoàn; giúp Trung ương Đoàn tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, chuẩn bị tốt nhất cho chặng đường phát triển mới của tổ chức Đoàn và phong trào thanh niên.

Ban tổ chức cho biết, năm nay, diễn đàn nhận được hơn 71.000 câu hỏi, ý kiến của đoàn viên, thanh niên gửi về, gấp gần 7 lần năm trước, chứng tỏ sự quan tâm đặc biệt của các bạn trẻ.

Đồng chí Bùi Quang Huy, Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn trả lời câu hỏi từ điểm cầu trung tâm

Tại diễn đàn, bạn Nguyễn Chí Đông (Trung tâm Công nghệ thông tin, Tập đoàn Viettel), Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025 đã đặt câu hỏi về những giải pháp trọng tâm tạo môi trường cho đoàn viên, thanh niên rèn luyện, cống hiến. Qua đó phát hiện, bồi dưỡng và bổ sung nguồn nhân lực chất lượng cao cho Đảng, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Trả lời nội dung này, đồng chí Bùi Quang Huy, Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn cho biết, bên cạnh tập trung công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống cho thanh niên, Trung ương Đoàn đã đề xuất triển khai một phong trào trọng tâm trong nhiệm kỳ tới là “Tuổi trẻ Việt Nam tiên phong trong kỷ nguyên mới”.

Phong trào này khuyến khích thanh niên phát huy vai trò tiên phong trong 5 lĩnh vực: khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; phát triển kinh tế và khởi nghiệp; hội nhập quốc tế; hoạt động tình nguyện vì cộng đồng; tham gia bảo vệ Tổ quốc.

Thông qua phong trào này, đoàn viên, thanh niên sẽ có cơ hội phát huy trí tuệ, sức trẻ và khát vọng cống hiến của mình. Đồng thời, từ thực tiễn phong trào, tổ chức Đoàn sẽ phát hiện, bồi dưỡng đoàn viên ưu tú để giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp, góp phần bổ sung nguồn nhân lực trẻ chất lượng cho tổ chức Đảng.

Quan tâm đến việc tập hợp thanh niên, bạn Dương Thị Diệp (Bắc Ninh) đặt câu hỏi về giải pháp đột phá thu hút đông đảo thanh niên trên mọi lĩnh vực, địa bàn với tinh thần "không để thanh niên nào đứng ngoài tổ chức Đoàn, Hội".

Anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cho biết, cả nước hiện có hơn 21 triệu thanh niên, trong đó khoảng 5-6 triệu là đoàn viên, hơn 2 triệu sinh viên tham gia Hội Sinh viên Việt Nam.

Đông đảo bạn trẻ tham dự diễn đàn tại điểm cầu Hải Phòng

Hiện vẫn còn những nhóm thanh niên khó tiếp cận, đặc biệt là thanh niên lao động tự do. Trước thực tế này, phương thức tập hợp đang được chuyển đổi từ tổ chức theo địa bàn hành chính sang các câu lạc bộ, đội, nhóm theo sở thích như thể thao, văn nghệ để tăng tính linh hoạt…

Đối với thanh niên công nhân, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xác định đây là lực lượng cần được quan tâm đặc biệt, nhất là trong bối cảnh có yêu cầu “mỗi khu công nghiệp, khu chế xuất phải có tổ chức Đoàn, Hội mạnh”.

BÍCH QUYÊN