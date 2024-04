"Kí họa trong chiến hào" - tư liệu hiếm còn sót lại từ chiến trường Điện Biên

Cuốn "Kí họa trong chiến hào - Nhật kí chiến tranh của một người lính trẻ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ"

Ấn bản tiếng Việt sử dụng tư liệu thiết kế và hình ảnh của ấn bản tiếng Anh Drawing Under Fire: War diary of a young Vietnamese artist ấn hành năm 2005. Toàn bộ phần nhật ký của họa sĩ Phạm Thanh Tâm được đánh máy lại từ bản chép cuốn nhật ký năm 1954 của họa sĩ, do NXB Asia Ink cung cấp. Đây là lần đầu tiên cuốn sách được xuất bản tại Việt Nam.

Tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ với vai trò phóng viên chiến trường kiêm họa sĩ, Phạm Thanh Tâm khi ấy mới ở độ tuổi đôi mươi.

"Những bức kí họa của Phạm Thanh Tâm là tư liệu hiếm hoi còn sót lại từ chiến trường. Những hình ảnh mong manh trên những trang sổ tay khiến ta cảm nhận được tài hoa phác họa cái đẹp của một họa sĩ trẻ trung trong một trận chiến mà nhà báo Bernard B. Fall gọi là "một góc địa ngục”", NXB Asia Ink chia sẻ.

Bà Vũ Thị Quỳnh Liên, Tổng Biên tập NXB Kim Đồng thông tin, cuốn nhật ký là một tư liệu lịch sử quý giá với cách thể hiện độc đáo và đầy cảm xúc về Chiến dịch Điện Biên Phủ. Bà nói: "Chúng tôi tin rằng, cuốn sách sẽ giúp bạn đọc trẻ tuổi hiểu hơn về quá khứ hào hùng của dân tộc, về lòng dũng cảm, sức chịu đựng gian khổ của những người lính bộ đội cụ Hồ, từ đó thêm trân trọng và biết ơn những hy sinh của cha ông vì nền độc lập của dân tộc".

Dịp này, NXB Kim Đồng giới thiệu tới bạn đọc 17 tác phẩm đa dạng hình thức và thể loại: tiểu thuyết, truyện ngắn, thơ, ký, nhật ký, truyện tranh... Mỗi ấn phẩm như một mảnh ghép đưa bạn đọc đến với bức tranh toàn cảnh về Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ. Đó là những trang tiểu thuyết thấm đẫm không khí chiến đấu, những trang thơ ngợi ca tinh thần người lính Điện Biên Phủ, những truyện ngắn tái hiện khoảnh khắc và con người tham gia chiến dịch với một trái tim khát khao độc lập, tự do cho tổ quốc. Đó còn là những trang nhật ký đầy sống động về tiến trình của Chiến dịch Điện Biên Phủ...

MAI AN