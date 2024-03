Kiên Giang: Thêm 1 huyện đạt chuẩn nông thôn mới

Sáng 18-3, UBND tỉnh Kiên Giang tổ chức lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện An Biên đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022. Đến dự có đồng chí Đỗ Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang.

Lãnh đạo tỉnh Kiên Giang trao quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện An Biên đạt chuẩn nông thôn mới

Qua hơn 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, huyện An Biên đã tận dụng nguồn vốn ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh, lồng ghép với nguồn vốn các chương trình mục tiêu, vốn vay tín dụng, doanh nghiệp, nhất là nguồn huy động nhân dân đóng góp để bố trí theo hướng ưu tiên cho các nội dung trọng điểm của địa phương với tổng kinh phí thực hiện hơn 1.536 tỷ đồng.

Đến nay, huyện An Biên đã hoàn thành 9/9 tiêu chí nông thôn mới, 8/8 xã của huyện đạt chuẩn nông thôn mới; 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 1 thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh. Diện mạo nông thôn ngày càng đổi mới, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên, số hộ nghèo giảm đáng kể, thu nhập bình quân đầu người toàn huyện đạt 57,84 triệu đồng/người/năm (tăng 41,89 triệu đồng/người/năm so với khi bắt đầu thực hiện chương trình). Như vậy, đến nay An Giang đã có 7/15 huyện, thành phố đạt chuẩn nông thôn mới.

Lãnh đạo UBND tỉnh Kiên Giang tặng bằng khen các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Kiên Giang chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021-2025

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang tặng bằng khen cho 5 tập thể, 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Kiên Giang chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021-2025.

LÊ QUỐC