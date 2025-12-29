Kiến nghị gỡ vướng nhiều dự án nhà ở tái định cư chậm tiến độ ở TPHCM

Sở Xây dựng TPHCM vừa có văn bản báo cáo nhanh UBND TPHCM về tiến độ thực hiện các dự án nhà ở tái định cư, dự án hạ tầng khu tái định cư chuẩn bị triển khai và đang triển khai.

Khu tái định cư phường Đông Hưng Thuận (Khu 38ha). Ảnh: TRÀ GIANG

Theo Sở Xây dựng TPHCM, thành phố đang chuẩn bị đầu tư 5 dự án, đang triển khai 6 dự án, đã hoàn thành và đang bố trí tái định cư 26 dự án.

Đối với Dự án hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư Long Bửu (giai đoạn 2 - Tiểu khu 2) phục vụ dự án Đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam, dự án đã được phê duyệt từ ngày 22-2-2005. Sau hơn 20 năm, dự án vẫn chưa hoàn thành, các hạng mục hạ tầng kỹ thuật vẫn đang trong tình trạng thi công dang dở, chưa xác định được khối lượng đã hoàn thành và đang phải thực hiện theo kết luận thanh tra. Việc kéo dài này khiến dự án rơi vào tình trạng "chồng lấn" pháp lý, gây khó khăn cho việc lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án mới phục vụ dự án đường sắt tốc độ cao theo Luật Đầu tư công năm 2024. Để giải quyết những vướng mắc trên, Sở Xây dựng có văn bản đề nghị Sở Tài chính căn cứ các quy định pháp luật chuyên ngành để hướng dẫn Ban Quản lý dự án đầu tư hạ tầng đô thị Thành phố lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc, tổng hợp, báo cáo UBND TPHCM xem xét, quyết định.

Đối với Dự án hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Tân Bình phục vụ dự án Vành đai 3 đoạn qua khu vực Bình Dương trước đây, dự án đã đạt kết quả tốt ở phần tuyến chính (100% mặt bằng), nhưng thủ tục thẩm định thiết kế và phê duyệt giá đất bồi thường chưa hoàn tất. Sở Xây dựng đề xuất đẩy nhanh công tác thẩm định nên ưu tiên, phối hợp thẩm định hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán để hoàn thành đúng mục tiêu trước ngày 31-1-2026. Đồng thời, Sở Xây dựng đề nghị Hội đồng thẩm định giá đất sớm thống nhất đơn giá cụ thể trong đầu tháng 1-2026 để Chi nhánh Trung tâm phát triển quỹ đất khu vực Dĩ An kịp hoàn thiện phương án bồi thường. Sau khi có kết quả thẩm định thiết kế, cần triển khai song song các thủ tục lựa chọn nhà thầu trong quý 1-2026 để kịp khởi công theo kế hoạch.

Đối với Dự án Đầu tư Xây dựng khu tái định cư phường Đông Hưng Thuận (Khu 38ha) kéo dài từ năm 2002, các sở, ngành vẫn chưa có hướng dẫn cụ thể về thủ tục nộp tiền sử dụng đất. Điều này dẫn đến việc chưa có cơ sở pháp lý để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân đã được bố trí tái định cư hoặc hoán đổi đất. Dù đã tổ chức nghiệm thu hạng mục hoàn thành thi công, dự án vẫn còn vướng 1% mặt bằng.

Liên quan đến dự án này, Sở Xây dựng kiến nghị cần khẩn trương thực hiện chuyển phiếu chuyển thông tin địa chính của dự án sang Thuế TPHCM. Đây là bước then chốt để tính tiền sử dụng đất theo quy định. Đồng thời, kiến nghị UBND TPHCM có văn bản chỉ đạo, ấn định thời hạn cụ thể cho Sở NN-MT trong việc giải quyết hồ sơ địa chính để sớm cấp sổ hồng cho người dân....

THANH HIỀN