HODECO cất nóc dự án nhà ở xã hội Eco Home 1

Ngày 29-12, tại phường Phú Mỹ (TPHCM), Công ty CP phát triển nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (HODECO) tổ chức lễ cất nóc dự án Nhà ở xã hội (NOXH) Eco Home 1.

NOXH là giấc mơ an cư của hàng triệu người lao động và Phú Mỹ được định vị là trung tâm cảng biển - logistic quốc tế quan trọng bậc nhất của TPHCM, thu hút lượng lớn người lao động, đến sinh sống và làm việc mỗi năm. Chính vì vậy, nhu cầu về nhà ở càng trở nên cấp thiết.

Lãnh đạo phường Phú Mỹ và HODECO thực hiện nghi thức cất nóc dự án NOXH Eco Home 1

Dự án Eco Home 1 được ra đời với tâm huyết hiện thực hóa ước mơ an cư lạc nghiệp của hàng ngàn người lao động và góp phần mang đến nơi ở đúng nghĩa vừa phù hợp tài chính vừa đầy đủ giá trị sống cho từng cư dân.

Ông Lê Viết Liên, Tổng Giám đốc HODECO phát biểu taki lễ cất nóc

HODECO không chỉ dựng xây mái ấm mà còn đồng hành cùng với chính phủ trong việc hiện thức hóa đề án nhân văn “Xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ NOXH cho người thu nhập thấp, công nhân KCN giai đoạn 2021 - 2030”.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Viết Liên, Tổng Giám đốc HODECO cho biết: “Việc dự án Eco Home 1 cất nóc vượt tiến độ là dấu mốc quan trọng, thể hiện rõ năng lực thi công, sự phối hợp chặt chẽ giữa chủ đầu tư và nhà thầu. Trong suốt quá trình triển khai, dự án luôn được kiểm soát nghiêm ngặt về chất lượng, an toàn lao động. Sau lễ cất nóc, Eco Home 1 tiếp tục được đẩy nhanh tiến độ, hoàn thiện các hạng mục còn lại, bảo đảm tiến độ bàn giao nhà vào năm 2026”.

Các đại biểu tham dự lễ cất nóc

Dự án NOXH Eco Home 1 tọa lạc ngay tại mặt đường Trường Chinh, phường Phú Mỹ (TPHCM) với tổng diện tích xây dựng 3.767.5 m2, bao gồm 1 tầng hầm, 13 tầng nổi và tầng tum với tổng số 340 căn hộ. Tổng mức đầu tư dự án là 320 tỷ đồng. Từ Eco Home 1, dễ dàng kết nối với Quốc lộ 51, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, sân bay quốc tế Long Thành, trung tâm hành chính TPHCM, phía Đông TPHCM, cụm KCN Phú Mỹ và các tiện ích y tế - giáo dục - giải trí - mua sắm…

