Thủ tướng yêu cầu kiên quyết xử lý nghiêm các vi phạm về an toàn giao thông theo Nghị định số 168

Theo đó, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm các quy định để hình thành thói quen chấp hành pháp luật về giao thông đường bộ, lập lại trật tự kỷ cương trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Lực lượng Công an là nòng cốt, tham mưu cho các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp tăng cường tuyên truyền các quy định của Nghị định số 168/2024/NĐ-CP (quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông đường bộ) để người dân biết, chấp hành, ủng hộ hoạt động của các cơ quan chức năng.

Bộ Công an chủ trì rà soát, đánh giá và đề xuất kiện toàn mô hình của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia và Ban An toàn giao thông các tỉnh, thành phù hợp với yêu cầu trong tình hình mới, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong quý 1-2025. Trong thời gian chưa kiện toàn tổ chức và hoạt động của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia theo quy định mới, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia và Ban An toàn giao thông các tỉnh, thành tiếp tục hoạt động theo quy định hiện hành nhằm bảo đảm ổn định công tác điều phối liên ngành, giữ vững trật tự, an toàn giao thông.

Thủ tướng yêu cầu, khi xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, chậm nhất trong 2 giờ phải báo cáo nhanh với Thủ tướng về nguyên nhân ban đầu, tình hình cứu hộ, cứu nạn và khắc phục hậu quả của vụ tai nạn; đồng thời đề xuất nội dung để Thủ tướng chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương có liên quan tiếp tục công tác thăm hỏi, động viên, cứu chữa người bị nạn và khắc phục hậu quả của vụ tai nạn.

Bên cạnh việc xác định hành vi là nguyên nhân trực tiếp và xử lý trách nhiệm của cá nhân/tổ chức có liên quan đến các vụ tai nạn giao thông, cần phân tích các nguyên nhân gián tiếp, nguyên nhân gốc (đặc biệt là rà soát các bất cập về quy định pháp luật) dẫn tới tai nạn giao thông để phòng ngừa các vụ tai nạn giao thông tương tự trong thời gian tới.

Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung đề xuất và thực hiện các giải pháp kéo giảm ùn tắc giao thông bền vững tại các thành phố và đô thị lớn, đặc biệt chú trọng rà soát và kiến nghị sửa đổi những bất cập trong quy định pháp luật là nguyên nhân dẫn đến mật độ dân cư tập trung quá lớn trên khu vực hẹp, gây áp lực lớn so với khả năng đáp ứng của hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông; quy hoạch đô thị treo, mật độ xây dựng lớn; mật độ đường và giao thông tĩnh thấp, giao thông công cộng và phi cơ giới, kết nối vận tải đa phương thức còn nhiều hạn chế.

Thủ tướng chỉ đạo tiếp tục kiên trì, đồng bộ thực hiện các giải pháp bảo đảm an toàn giao thông cho trẻ em học sinh, trong đó có các chuyên đề về phát hiện, xử lý các vi phạm về trật tự, an toàn giao thông của trẻ em lứa tuổi học sinh, giáo dục an toàn giao thông cho trẻ em học sinh; không giao xe cho trẻ em chưa đủ điều kiện; các quy định, hướng dẫn quy trình đưa, đón trẻ và quy trình quản lý học sinh các cấp nhằm nâng cao an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh.

Song song đó, tăng cường các giải pháp quản lý an toàn giao thông, quản lý lái xe tại các đơn vị kinh doanh vận tải, trong đó có việc chia sẻ thông tin trong quản lý khám sức khỏe lái xe, quản lý tình trạng lái xe sử dụng ma túy.

Thủ tướng cũng chỉ đạo tiếp tục thực hiện xuyên suốt các chuyên đề tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm để kéo giảm các hành vi có nguy cơ cao dẫn tới tai nạn giao thông và gây hậu quả lớn khi có tai nạn giao thông (sử dụng ma túy, rượu bia hoặc các chất cấm khi điều khiển phương tiện, vi phạm quy định tốc độ, không chấp hành hiệu lệnh tín hiệu đèn giao thông, đi ngược chiều đường, không đội nón bảo hiểm khi ngồi trên mô tô xe máy, không thắt dây an toàn trên xe ô tô, sử dụng điện thoại khi lái xe, chở quá tải trọng....); kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ theo đúng quy định của Nghị định số 168/2024/NĐ-CP và các quy định có liên quan.

Đối với các tỉnh, thành phố có tai nạn giao thông tăng cao trong năm 2024, Thủ tướng đề nghị tổ chức kiểm điểm, đánh giá trách nhiệm của từng địa bàn từng lĩnh vực để xảy ra tai nạn giao thông tăng, gắn trách nhiệm người đứng đầu trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; đưa nội dung bảo đảm trật tự, an toàn giao thông vào các cuộc giao ban hàng tháng của các cấp ủy, HĐND, UBND các cấp để phân tích, kiểm điểm và đề xuất giải pháp trên địa bàn.

LÂM NGUYÊN