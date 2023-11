Kiến tạo không gian công cộng cho đô thị Đồng Xoài

Là một trong những thành phố non trẻ nhất của cả nước, Đồng Xoài sẽ kỷ niệm 5 năm thành lập thành phố vào ngày 1-12.

Trên con đường đô thị hóa, TP Đồng Xoài (tỉnh Bình Phước) vẫn giữ được những mảng xanh giữa lòng thành phố và cùng với quá trình chỉnh trang, nâng cấp nhiều tuyến đường là chú trọng kiến tạo không gian công cộng, phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí của người dân.

Đất cây xanh đô thị đạt 4,17m2 /người

Cứ mỗi lần có dịp về Bình Phước công tác, dự các hội nghị được tổ chức tại Trường Chính trị - nơi thường xuyên diễn ra các sự kiện lớn về chính trị, văn hóa, du lịch của tỉnh, tôi lại thích ngắm nhìn TP Đồng Xoài từ tầng 8 của tòa nhà. Và mỗi lần như vậy, tôi lại được thỏa thích ghi vào ống kính những mảng xanh rộng lớn của thành phố này.

Từ trên cao nhìn xuống, bao quanh Trường Chính trị tỉnh là những con đường rợp bóng cây xanh, trong đó phần lớn là cây dầu - đặc hữu của vùng Đông Nam bộ, nhiều năm tuổi, được chăm sóc bởi công sức các thế hệ đi trước từ khi hình thành thị xã Đồng Xoài (lúc tỉnh Bình Phước được thành lập vào năm 1997).

Và nhờ được chăm sóc tốt, tốc độ đô thị hóa không diễn ra quá nhanh nên những hàng cây xanh đường phố đã cao lớn che khuất những tòa nhà của các cơ quan nhà nước, tỏa bóng mát cho rất nhiều con đường trong nội đô. Đặc biệt, hồ Suối Cam có diện tích 237ha, trong đó diện tích mặt hồ tự nhiên lên đến 70ha, là hồ tự nhiên lớn nhất của TP Đồng Xoài và được ví như “viên ngọc” ở phía Tây Bắc với cụm rừng ở phía thượng nguồn như một dải lụa xanh khổng lồ, tạo điểm nhấn cho một đô thị hiền hòa của vùng Đông Nam bộ.

Theo báo cáo của Đảng bộ TP Đồng Xoài, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, tỷ lệ đầu tư mỗi xã, phường có ít nhất một hoa viên, công viên là 18 công trình/đơn vị, đạt 225% chỉ tiêu Nghị quyết đại hội đảng bộ đề ra và đất cây xanh đô thị đạt 4,17m2 /người, phấn đấu để đạt 8m2 /người vào cuối nhiệm kỳ.

Kiến tạo những không gian sống đích thực

Điểm dễ nhận thấy nhất sau 5 năm thành lập TP Đồng Xoài chính là hạ tầng đường sá khang trang. Hàng loạt tuyến đường như Lý Thường Kiệt nối dài (nối đường Phú Riềng Đỏ với Nguyễn Huệ), ĐH 507 (nối với Bình Dương), Phan Bội Châu… được chỉnh trang, nâng cấp, kết nối từ nguồn vốn ngân sách cùng sự hưởng ứng tích cực của người dân trong phong trào hiến đất làm đường “việc phố việc làng, đất vàng cũng hiến”. Từ năm 2020 đến nay, toàn thành phố đã triển khai 45 dự án đầu tư hạ tầng đô thị với tổng số vốn 536,58 tỷ đồng, trong đó riêng năm 2023 có 31 dự án chuyển tiếp được bố trí nguồn vốn để thi công, tập trung vào cải thiện hạ tầng ở 2 xã Tiến Hưng và Tân Thành.

Trong đó, tuyến đường kiểu mẫu Phan Bội Châu là tuyến đường quy hoạch của TP Đồng Xoài, với chiều dài đoạn thi công mới là 1.154,4m, do UBND thành phố làm chủ đầu tư. Đây là công trình của ý Đảng, lòng dân, bởi ngoài phần kinh phí 60 tỷ đồng do nhà nước đầu tư, thì toàn bộ diện tích gần 3,8ha phải giải phóng mặt bằng thi công xây dựng tuyến đường đều do 41 hộ dân có nhà, đất trên tuyến đường tự nguyện hiến cho Nhà Nước, với tổng giá trị khoảng 40 tỷ đồng. Đây cũng là tuyến đường huyết mạch đầu tiên của TP Đồng Xoài được đầu tư đồng bộ hạ tầng, như cấp nước, thoát nước mưa, thu gom nước thải, đèn chiếu sáng, đèn tín hiệu giao thông, cây xanh, vỉa hè kết nối trung tâm thành phố, Trung tâm hành chính tỉnh (QL 14) với khu công nghiệp Đồng Xoài III và khu đô thị Cát Tường Phú Hưng, rút ngắn khoảng cách từ QL 14 đi khu công nghiệp Đồng Xoài III từ 8km xuống còn 1,5km.

Việc nâng cấp, mở rộng nhiều tuyến đường vừa tạo diện mạo đô thị hiện đại vừa phục vụ nhu cầu đi lại của người dân. Đồng thời, UBND tỉnh Bình Phước đã quyết tâm thực hiện dự án chỉnh trang hồ Suối Cam bằng các công trình bờ kè, công viên bên hồ làm tăng thêm không gian sống, giúp người dân có thể tập thể dục, thả bộ bên hồ, tạo điều kiện cho người dân tăng thêm thu nhập bằng cung cấp dịch vụ ăn uống. Hiện dự án khu du lịch hồ Suối Cam giai đoạn 2 do Công ty cổ phần Phúc An Khang làm chủ đầu tư đang được triển khai.