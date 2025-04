Kịp thời cứu tài xế bị mắc kẹt trong ca bin sau vụ tai nạn

Sáng 6-4, thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa kịp thời cứu được tài xế N.Đ.B., đang bị mắc kẹt trong cabin do tai nạn giao thông.