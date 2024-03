Kịp thời ngăn chặn hoạt động mê tín dị đoan tại chùa Hương Tích

Chiều 4-3, Trưởng Ban Quản lý Khu du lịch chùa Hương Tích (huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) Trần Thị Thu Hà cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an huyện kịp thời phát hiện và ngăn chặn một nhóm người có biểu hiện mê tín dị đoan trái quy định tại chùa Hương Tích.

Nhóm người thực hiện hành vi của biểu hiện mê tín dị đoan tại chùa Hương Tích. Ảnh cắt từ clip

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 10 giờ ngày 3-3, một nhóm du khách khoảng 15-20 người, quê ở tỉnh Nghệ An (trong nhóm có một người phụ nữ mặc áo dài lễ phục màu đỏ, đầu quấn vành khăn tán rộng màu đỏ và một người đàn ông hộ lễ) đã đến chùa Hương Tích (ở xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) để hành hương, thực hiện lễ cầu an.

Người phụ nữ mang áo đỏ có những biểu hiện mê tín dị đoan. Ảnh cắt từ clip

Nhóm người đến làm lễ tại khu vực điện Tam Thế của chùa Hương Tích. Nhà chùa vẫn tôn trọng tín ngưỡng và cho phép hành lễ như bình thường theo nội quy.

Trong quá trình hành lễ, người phụ nữ mặc áo dài lễ phục màu đỏ liên tục quỳ, bò quanh trên chiếu và có những biểu hiện của hoạt động mê tín dị đoan, lên đồng, nhập đồng "thần hổ" rồi nói to tiếng.

Tiếp đó, nhiều người xung quanh vừa đứng, ngồi, quỳ lạy, chắp tay khấn vái và có những biểu hiện hành vi trái với tín ngưỡng, nội quy quy định những việc không được phép tại chùa Hương Tích.

Phát hiện sự việc, Ban Quản lý Khu du lịch chùa Hương Tích phối hợp với tổ công tác đảm bảo an ninh trật tự Công an huyện Can Lộc đã nhanh chóng đến nhắc nhở, ngăn chặn và yêu cầu nhóm người dừng thực hiện những hành vi trái quy định nói trên. Đồng thời, mời một số người liên quan về nhà làm việc của chùa Hương Tích để lập biên bản sự việc.

Lực lượng chức năng làm việc với những người có liên quan

Theo Trưởng Ban Quản lý Khu du lịch chùa Hương Tích Trần Thị Thu Hà, do nhóm người này vi phạm lần đầu nên cơ quan chức năng chỉ xử lý nhắc nhở, cảnh cáo, tuyên truyền, giải thích để mọi người hiểu và yêu cầu cam kết không được tái diễn hoạt động tương tự tại khu vực chùa Hương Tích.

Ngay sau đó, nhóm người này đã rời khỏi chùa Hương Tích.

Chùa Hương Tích được xây dựng vào khoảng thế kỷ XIII trên động Hương Tích (thuộc dãy núi Hồng Lĩnh), ở độ cao cách mặt nước biển gần 1.000m. Sự tích ngôi chùa gắn liền với huyền thoại dân gian về công chúa Diệu Thiện tu hành đắc đạo, hóa Phật, cứu độ chúng sinh. Chùa Hương Tích được mệnh danh là “Hoan Châu đệ nhất danh lam”. Cứ mỗi độ xuân về, du khách khắp mọi miền đất nước lại nô nức về trẩy hội để cầu cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, gia đình bình an, hạnh phúc, ấm no và chiêm bái vẻ đẹp linh thiêng của ngôi chùa. Ngày 8-6-1990, chùa Hương Tích đã được Bộ Văn hóa Thông tin (nay là Bộ VH-TT-DL) xếp hạng là Di tích lịch sử văn hóa - danh thắng cấp quốc gia.

DƯƠNG QUANG