Kỳ họp bất thường lần thứ 5: Quốc hội xem xét, thông qua 4 nội dung quan trọng

Một phiên họp của Quốc hội khóa XV

Vào 7 giờ 30 phút ngày 15-1, Quốc hội sẽ tiến hành họp phiên trù bị. Sau khi Quốc hội thảo luận và biểu quyết thông qua chương trình kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV, Trưởng Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội Nguyễn Thị Thanh trình bày báo cáo về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XV đối với ông Nguyễn Văn Thạnh, thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang.

Vào 8 giờ, Quốc hội họp phiên khai mạc kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội. Phiên khai mạc được Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV1), Đài Truyền hình Việt Nam (VTV1), Truyền hình Quốc hội Việt Nam phát thanh, truyền hình trực tiếp.

Kỳ họp bất thường lần thứ 5 dự kiến bế mạc vào sáng ngày 18-1, nghỉ 1 ngày (17-1) để các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan hữu quan tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo luật, dự thảo nghị quyết.

Tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 4 nội dung: dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); dự thảo Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi); dự thảo Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia (theo trình tự, thủ tục rút gọn); về việc bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 từ nguồn dự phòng chung tương ứng với nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2022 cho các nhiệm vụ, dự án đầu tư công và bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam từ nguồn dự phòng của kế hoạch đầu tư công trung hạn.

Liên quan đến trường hợp ông Nguyễn Văn Thạnh thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang, ngày 9-1, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã ký ban hành Nghị quyết số 956 về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XV. Ông Nguyễn Văn Thạnh (52 tuổi, nguyên Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang, đại biểu Quốc hội khóa XV) nằm trong số các cán bộ của tỉnh An Giang bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương thi hành kỷ luật với mức cảnh cáo.

Trước đó, qua kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Cán sự đảng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang, Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy, tổ chức đảng này đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc; không thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát, để nhiều tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện nhiệm vụ được giao, nhất là các vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm. Đây là những vi phạm kéo dài nhiều năm nhưng chậm phát hiện, xử lý, gây hậu quả nghiêm trọng; nhiều cán bộ, đảng viên trong các cơ quan trên bị xử lý kỷ luật, xử lý hình sự; gây dư luận xấu.

PHAN THẢO