Ký kết hợp tác chiến lược nâng cao chất lượng y tế và đào tạo nhân lực

Ngày 10-9, Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) giữa Bệnh viện Ung bướu TPHCM, Bệnh viện Quốc tế Becamex và Trường Đại học Quốc tế Miền Đông đã diễn ra, mở ra một chương mới trong việc phối hợp nâng cao chất lượng điều trị ung thư và đào tạo nguồn nhân lực y tế chất lượng cao.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi lễ

Buổi lễ có sự tham dự của các lãnh đạo cấp cao từ ba đơn vị: TS. BS Diệp Bảo Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Ung bướu TPHCM; ông Nguyễn Tấn Lợi, Chủ tịch Hội đồng quản trị Bệnh viện Quốc tế Becamex, Chủ tịch hội đồng Trường Đại học Quốc tế Miền Đông; TS.BS Nguyễn Văn Trương, Tổng Giám đốc Bệnh viện Quốc tế Becamex; TS Ngô Minh Đức, Hiệu trưởng Trường Đại học Quốc tế Miền Đông. Cùng tham dự còn có các lãnh đạo, trưởng khoa/phòng của ba đơn vị.

Ông Nguyễn Tấn Lợi, Chủ tịch Hội đồng quản trị Bệnh viện Quốc tế Becamex, Chủ tịch hội đồng Trường Đại học Quốc tế Miền Đông dẫn đoàn tham quan các phòng chuyên môn hiện đại tại Bệnh viện Quốc tế Becamex

Nghi thức ký kết hợp tác giữa Bệnh viện Ung bướu TPHCM và Trường Đại học Quốc tế Miền Đông

Nghi thức ký kết hợp tác giữa Bệnh viện Ung bướu TPHCM và Bệnh viện Quốc tế Becamex

Mở Rộng Hợp Tác Liên Kết

Sự kiện ký kết diễn ra theo hai phần chính, khẳng định tầm nhìn chiến lược của các đơn vị.

1. Hợp tác giữa Bệnh viện Ung bướu TPHCM và Bệnh viện Quốc tế Becamex

Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa hai bệnh viện không chỉ củng cố mối quan hệ chiến lược lâu dài mà còn mở ra cơ hội nâng cao năng lực chuyên môn, đặc biệt trong lĩnh vực ung bướu. Sự hợp tác này đặt nền móng cho việc phát triển bền vững, cùng nhau chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

TS.BS Nguyễn Văn Trương, Tổng Giám đốc Bệnh viện Quốc tế Becamex phát biểu khai mạc

Phát biểu tại buổi lễ, TS.BS Nguyễn Văn Trương, Tổng Giám đốc Bệnh viện Quốc tế Becamex, nhấn mạnh: “Chúng tôi tin tưởng rằng việc hợp tác với Bệnh viện Ung bướu TPHCM sẽ mở ra một chương mới, góp phần nâng cao chất lượng điều trị và chăm sóc người bệnh ung thư tại khu vực. Sự kết hợp giữa đội ngũ chuyên gia hàng đầu và cơ sở vật chất hiện đại sẽ tạo nên một sức mạnh tổng hợp, mang lại lợi ích lớn nhất cho cộng đồng”.

TS. BS Diệp Bảo Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Ung bướu TPHCM phát biểu chia sẻ về các nội dung hợp tác

TS. BS Diệp Bảo Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Ung bướu TPHCM, chia sẻ: “Mục tiêu của chúng tôi là cùng nhau xây dựng một nền tảng vững chắc cho sự phát triển y tế bền vững. Thông qua hợp tác này, hai bệnh viện sẽ có điều kiện cùng nhau phát triển trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ y tế, từ đó chung tay chăm sóc sức khỏe cộng đồng một cách hiệu quả hơn”.

2. Hợp tác giữa Bệnh viện Ung bướu TPHCM và Trường Đại học Quốc tế Miền Đông

Sự kết nối giữa hai đơn vị là bước đi cụ thể nhằm nâng cao tri thức và phục vụ cộng đồng. Sinh viên y khoa sẽ có cơ hội tiếp cận môi trường thực hành lâm sàng chuyên sâu, đồng thời thúc đẩy phát triển các chương trình đào tạo và nghiên cứu, góp phần xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành y tế.

TS Ngô Minh Đức, Hiệu trưởng Trường Đại học Quốc tế Miền Đông phát biểu tại buổi lễ

TS Ngô Minh Đức, Hiệu trưởng Trường Đại học Quốc tế Miền Đông, phát biểu: “Việc ký kết MOU ngày hôm nay đánh dấu một bước phát triển mới trong quan hệ hợp tác giữa nhà trường và bệnh viện. Đây không chỉ là sự kết nối giữa một cơ sở đào tạo đại học và một bệnh viện chuyên khoa hàng đầu, mà còn là sự gặp gỡ trong tầm nhìn và sứ mạng: Cùng chung tay đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao gắn liền với trải nghiệm thực tế; đẩy mạnh nghiên cứu, phát triển những đề tài để phục vụ cộng đồng một cách bền vững”.