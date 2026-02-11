Trao tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân đến 7 cá nhân tiêu biểu

Chiều 11-2, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tổ chức Lễ trao tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang (LLVT) nhân dân đến các cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Dự buổi lễ có các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị: Trương Tấn Sang, nguyên Chủ tịch nước; Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Thiện Nhân, nguyên Bí thư Thành ủy TPHCM; Nguyễn Văn Nên, nguyên Bí thư Thành ủy TPHCM.

Cùng dự có đồng chí Trương Mỹ Hoa, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước; các đồng chí nguyên Ủy viên Trung ương Đảng: Đặng Thị Ngọc Thịnh, nguyên Phó Chủ tịch nước; Thượng tướng Trần Đơn, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng dự buổi lễ có các Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng: Thượng tướng Võ Minh Lương, Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu. Cùng dự có các đồng chí: Tôn Ngọc Hạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai; Trần Văn Bảy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM.

Tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Như Trúc, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7 đã báo cáo thành tích các cá nhân được phong tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã trao tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân đến 3 cá nhân và đại diện gia đình 4 cá nhân được truy tặng danh hiệu.

Theo đó, 3 cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân, đó là Trung tướng Lưu Phước Lượng, nguyên Phó Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ, nguyên Phó Tư lệnh về Chính trị Quân khu 9; Trung tướng Lê Thành Tâm, nguyên Phó Tư lệnh Chính trị Quân khu 7, nguyên Phó Sư đoàn trưởng Chính trị Sư đoàn 5, nguyên Chính trị viên Tiểu đoàn 8, Trung đoàn 3, Sư đoàn 9, Quân đoàn 4 (nay là Quân đoàn 34); Thiếu tướng Trần Ngọc Thổ, nguyên Tham mưu trưởng Quân khu 7, nguyên Đại đội trưởng, Đại đội 25, Trung đoàn 88, Sư đoàn 302.

Cùng với đó, 4 cá nhân được truy tặng danh hiệu cao quý này, đó là Trung tướng Nguyễn Thới Bưng, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, nguyên Tư lệnh Quân khu 7, nguyên Trưởng phòng Tác chiến Bộ Tham mưu Miền B2 (nay là Bộ Tham mưu Quân khu 7); Trung tướng Bùi Thanh Vân, nguyên Tư lệnh Quân khu 7, nguyên Sư đoàn trưởng Sư đoàn 5, Quân khu 7; Trung tướng Lê Nam Phong, nguyên Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Lục quân 2, nguyên Sư đoàn trưởng Sư đoàn 7; Thiếu tướng Võ Minh Như, nguyên Phó Tư lệnh Quân khu 7, nguyên Tư lệnh Sư đoàn 5, Bộ Tư lệnh Miền (nay là Sư đoàn 5, Quân khu 7).

Dịp này, Quân khu 7 tri ân, tặng quà thân nhân gia đình Đại tướng, Anh hùng LLVT nhân dân Lê Văn Dũng, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, nguyên Tư lệnh Quân khu 7.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu trân trọng tôn vinh, chúc mừng các đồng chí và gia đình các đồng chí được trao tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân. Đây là phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước nhằm ghi nhận, tôn vinh, tri ân những cống hiến và thành tích đặc biệt xuất sắc của các đồng chí trong cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc.

Theo Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, các đồng chí được phong tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng LLVT đều là những nhà lãnh đạo, chỉ huy quân sự tài tình đã có những đóng góp to lớn vào quá trình xây dựng, hoàn thiện nghệ thuật quân sự Việt Nam. Các đồng chí đã góp phần xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

“Chiến công mà các đồng chí được phong tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân hôm nay là nhờ sự dũng cảm, can trường của từng đồng chí và sự hy sinh, đóng góp rất lớn từ gia đình, vợ, con, đồng chí, đồng đội; sự giáo dục, bồi dưỡng, đào tạo, rèn luyện của cấp ủy, chỉ huy các cấp; sự đùm bọc, chở che của cấp ủy, chính quyền và nhân dân các địa phương, trực tiếp nhất là của đồng bào, chiến sĩ vùng đất miền Đông gian lao mà anh dũng, cái nôi của Nam bộ kháng chiến, của Quân giải phóng miền Nam Việt Nam". Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu đề nghị thời gian tới, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng quân sự của Chủ tịch Hồ Chí Minh; đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng, nhất là chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Bên cạnh đó, thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các địa phương, xây dựng các tỉnh, thành phố thành khu vực phòng thủ vững chắc phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; thực hiện tốt các chương trình, đề án phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố quốc phòng, an ninh; xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc.

