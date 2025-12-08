Lãnh đạo TPHCM chúc mừng Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Quân khu 7

Chiều 8-12, đoàn lãnh đạo Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM do đồng chí Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, làm Trưởng đoàn đến thăm, chúc mừng Bộ Tư lệnh Quân khu 7, nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Quân khu 7 (10-12-1945 – 10-12-2025).

Cùng đi với đoàn có đồng chí Trần Văn Bảy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM. Thiếu tướng Trần Vinh Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7, tiếp đoàn.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông chúc mừng cán bộ, chiến sĩ Quân khu 7

Tại buổi thăm, đồng chí Đặng Minh Thông gửi lời chúc mừng đến lãnh đạo Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 cùng toàn thể cán bộ, chiến sĩ, chúc lực lượng luôn mạnh khỏe, vững vàng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Đồng chí thông tin, trong những thời điểm khó khăn nhất, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 luôn là chỗ dựa vững chắc của TPHCM, tạo niềm tin lớn cho Đảng bộ và nhân dân thành phố. Sự phát triển của TPHCM luôn có sự quan tâm, hỗ trợ và đóng góp quan trọng của Quân khu 7.

Phó Bí thư Thành ủy mong muốn thời gian tới, Quân khu 7 tiếp tục đồng hành và hỗ trợ thành phố trong các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh.

Đoàn gửi lời chúc mừng, thăm hỏi đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ Quân khu 7

Thiếu tướng Trần Vinh Ngọc trân trọng cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo TPHCM đối với Quân khu 7. Thời gian qua, Quân khu 7 luôn nhận được sự hỗ trợ, đồng hành của TPHCM. Những chủ trương của Quân khu 7 luôn nhận được sự ủng hộ tích cực của thành phố.

Thiếu tướng bày tỏ mong muốn thời gian tới, mối quan hệ gắn bó, phối hợp giữa Quân khu 7 và TPHCM tiếp tục được tăng cường, góp phần mang lại nhiều kết quả tốt đẹp hơn nữa.

