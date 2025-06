Lại lo cát tràn xuống đường vào Khu du lịch quốc gia Mũi Né

Mới đây, vào cuối tháng 5-2025, sau cơn mưa lớn kéo dài, nước lũ kèm một lượng lớn cát đỏ từ trên đồi cao lại tiếp tục ồ ạt tràn xuống đoạn đường Nguyễn Đình Chiểu (thuộc khu phố 1, phường Hàm Tiến, TP Phan Thiết), gây ngập lụt cục bộ. Cát đỏ kèm nước còn tràn vào các hàng quán kinh doanh bên đường, gây thiệt hại về tài sản và ảnh hưởng đến việc kinh doanh của các hộ dân.

Nước lũ kèm cát đỏ từ trên đồi cao lại tràn xuống đường ven biển đi Khu du lịch quốc gia Mũi Né vào cuối tháng 5-2025

Theo người dân địa phương, đây không phải là lần đầu tiên xảy ra tình trạng cát tràn xuống đường, ập vào nhà dân. Trước đó, trong năm 2024, trên các tuyến đường trọng điểm đi vào Khu du lịch quốc gia Mũi Né như Nguyễn Thông, Nguyễn Đình Chiểu, Huỳnh Thúc Kháng, hàng loạt vụ việc tương tự đã xảy ra. Đặc biệt, trong tháng 9-2024, 4 vụ cát tràn liên tiếp xảy ra trên đường Nguyễn Thông, khiến 1 người bị cuốn trôi và gây thiệt hại nhiều tài sản của người dân. Vào tháng 5-2024, cát đỏ kèm nước lũ tràn xuống tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng khiến khoảng 350m đường bị ngập trong bùn, cát và làm 5 căn nhà của người dân bị hư hỏng.

Nguyên nhân của tình trạng trên được ngành chức năng tỉnh Bình Thuận xác định là do hệ thống thoát nước trên tuyến đường 706B (đường Võ Nguyên Giáp) chưa hoàn thiện. Khi có mưa lớn, nước trên đường 706B dồn về một khu vực, tràn qua đồi rồi đưa theo cát đỏ chảy xuống các tuyến đường ven biển đi Mũi Né. Từ năm 2024 đến nay, tỉnh Bình Thuận đã yêu cầu Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp nhanh chóng triển khai thi công, hoàn thiện hệ thống cống thoát nước trên đường 706B, nhưng đến nay vẫn chưa khắc phục triệt để.

Theo ông Huỳnh Ngọc Thanh, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận, để khắc phục sự việc cát tràn, đơn vị đã đề nghị Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Bình Thuận thực hiện nạo vét xả băng đường 706B nhằm tăng khả năng thoát nước; đồng thời lắp đặt các rọ đá phía thượng lưu để giảm lượng nước đổ đồn về một phía. Ngoài ra, Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận đã yêu cầu các đơn vị liên quan kiểm tra toàn bộ hệ thống thoát nước trên tuyến đường 706B và tổ chức nạo vét các cống thoát nước trên các tuyến đường đi vào Khu du lịch quốc gia Mũi Né, nhằm giải tỏa lượng nước khi có mưa lớn, ngăn chặn tình trạng cát tràn.

Hiện nay, tỉnh Bình Thuận đang bước vào cao điểm mùa du lịch hè, lượng khách đến tham quan, du lịch sẽ rất đông. Do đó, để đảm bảo an toàn của người dân và du khách, ngành chức năng địa phương cần sớm có giải pháp căn cơ khắc phục triệt để tình trạng cát tràn; đồng thời có phương án đảm bảo an toàn cho người dân và du khách khi xảy ra mưa lớn.

