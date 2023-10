Lâm Đồng: Đề xuất công bố tình huống khẩn cấp sự cố sụt lún hồ Đông Thanh

Nếu không xử lý triệt để sự cố sụt lún, sạt trượt sẽ gây mất an toàn hồ chứa nước Đông Thanh trong giai đoạn thi công, cũng như giai đoạn tích nước đi vào vận hành.

Sở NN-PTNT tỉnh Lâm Đồng cho biết đã đề xuất UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành lệnh công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai đối với sự cố sụt lún, sạt trượt đất tại thôn Đông Anh, xã Đông Thanh, huyện Lâm Hà.

Đề xuất được đưa ra sau khi đoàn liên ngành gồm Sở NN-PTNT, KH-ĐT, TN-MT, UBND huyện Lâm Hà kiểm tra, đánh giá sự cố sạt trượt tại đây.

Trước đó, Cục Địa chất Việt Nam (thuộc Bộ TN-MT) xác định khối trượt mới quanh hồ Đông Thanh (thôn Đông Anh) nằm trong cung trượt cổ, chiếm diện tích 23ha, kích thước 900mx260m, cao 40m, hướng trượt 160 độ; các khe nứt dài 5m-15m, rộng 2cm-30cm…

Cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng đánh giá sự cố sụt lún, sạt trượt là do thiên tai gây ra. Sự cố ảnh hưởng đến an toàn tính mạng, tài sản, đất đai của người dân và đã tác động mất an toàn đến cụm công trình đầu mối hồ chứa nước Đông Thanh đang thi công.

Nếu không được xử lý triệt để sẽ gây mất an toàn hồ chứa nước Đông Thanh trong giai đoạn thi công, cũng như giai đoạn tích nước đi vào vận hành.

Ngoài ra, đoàn liên ngành cũng kiến nghị UBND tỉnh Lâm Đồng tạm dừng thi công công trình hồ chứa nước Đông Thanh, cho đến khi xác định nguyên nhân và đề xuất biện pháp xử lý sự cố sụt lún, sạt trượt nhằm đảm bảo tích nước an toàn, ổn định lâu dài.