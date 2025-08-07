Lâm Đồng gấp rút triển khai các bãi đỗ xe trung tâm

Ngày 7-8, UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức buổi làm việc với các sở, ngành và chính quyền địa phương về kế hoạch xây dựng hệ thống bến xe, bãi đỗ xe, đồng thời nghiên cứu đầu tư bãi đỗ xe thông minh tại khu vực trung tâm.

Video hiện trạng 2 khu vực dự kiến xây dựng bến xe kết hợp bãi đậu xe Đarahoa và bãi đậu xe đầu đèo Prenn. Thực hiện: ĐOÀN KIÊN

Hiện nay, quỹ đất dành cho bến bãi tại khu trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng mới chỉ đạt hơn 9ha, trong khi lượng phương tiện, đặc biệt là ô tô cá nhân, không ngừng gia tăng, gây áp lực lớn cho hạ tầng giao thông – nhất là tại khu vực trung tâm trong mùa cao điểm du lịch.

Sơ đồ bãi đỗ xe, điểm trung chuyển khu trung tâm tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Trước đó, năm 2023, UBND tỉnh đã phê duyệt quy hoạch chi tiết 2 dự án bãi đậu xe lớn nhằm giảm tải cho nội đô Đà Lạt. Tuy nhiên đến nay, cả hai dự án vẫn chưa được triển khai.

Cụ thể: Bãi đậu xe đầu đèo Prenn (xã Hiệp Thạnh) có quy mô 38,2ha, sức chứa khoảng 790 xe buýt, 122 xe buýt cỡ nhỏ, 200 taxi,... kết nối với Quốc lộ 20; Bãi đậu xe kết hợp bến xe tại ngã ba Đarahoa (xã Lạc Dương) quy mô 36,69ha, phục vụ 817 xe buýt, 83 xe buýt nhỏ, kết nối với Quốc lộ 27C. Tổng sức chứa hai bãi xe khoảng 2.000 phương tiện.

Khu vực dự kiến làm bãi đậu xe đầu đèo Prenn nằm ở xã Hiệp Thạnh, có quy mô 38,2ha

Hiện trạng khu vực dự kiến làm bãi đậu xe đầu đèo Prenn. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Khu vực dự kiến làm bãi đậu xe kết hợp bến xe khu vực ngã 3 Đarahoa sẽ kết nối với Quốc lộ 27C

Tại buổi làm việc, tỉnh cũng đã rà soát quỹ đất khu vực các phường Xuân Hương – Đà Lạt, Cam Ly – Đà Lạt, Lâm Viên – Đà Lạt, Lang Biang – Đà Lạt, Xuân Trường – Đà Lạt để định hướng phát triển các bãi đỗ xe thông minh, đáp ứng nhu cầu đậu đỗ ngày càng tăng.

Do thiếu bến bãi nên các khu vực công viên thuộc phường Xuân Hương - Đà Lạt thường xuyên được các nhà xe trưng dụng làm bến, bãi đỗ xe, đón trả khách gây mất trật tự an toàn giao thông. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Hiện toàn địa bàn trung tâm mới có 3 bến xe khách, 23 vị trí bãi đỗ xe công cộng và khoảng 40 bãi xe nội bộ, tổng diện tích hơn 9,28ha. Trong đó, Bến xe liên tỉnh Đà Lạt do Công ty TNHH Phương Trang Đà Lạt đầu tư là lớn nhất, diện tích 14.500m², với 63 tuyến cố định liên, nội tỉnh bình quân 355 lượt xe xuất bến mỗi ngày, hiện đã có dấu hiệu quá tải, đặc biệt trong mùa du lịch cao điểm. Bến xe liên tỉnh Đà Lạt (phường Xuân Hương – Đà Lạt) ngày càng quá tải. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Ông Nguyễn Hồng Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hồng Hải yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn tất thủ tục, đẩy nhanh tiến độ triển khai 2 dự án bãi xe đầu đèo Prenn (xã Hiệp Thạnh) và bến xe kết hợp bãi đậu xe Đarahoa (xã Lạc Dương), nhằm giảm thiểu tình trạng ùn ứ, quá tải giao thông tại khu vực trung tâm.

ĐOÀN KIÊN